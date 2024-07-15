https://sarabic.ae/20240715/عمرها-92-عاما-مسنة-تهرب-من-دار-تمريض-بطريقة-مثيرة-1090818054.html
عمرها 92 عاما... مسنة تهرب من دار تمريض بطريقة مثيرة
عمرها 92 عاما... مسنة تهرب من دار تمريض بطريقة مثيرة
سبوتنيك عربي
تمكنت مسنة صينية من تسلق بوابة ارتفاعها متران للهروب من دار تمريض كانت تقيم فيه، وهو ما تم رصده في مقطع فيديو نال رواجا واسعا. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T14:15+0000
2024-07-15T14:15+0000
2024-07-15T14:15+0000
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ونال الفيديو تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعدما ظهرت المسنة الصينية التي يبلغ عمرها 92 عاما وهي تتسلق بوابة الدار المرتفعة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن السيدة المسنة كانت تعاني من الاكتئاب داخل الدار، مما دفعها للتفكير في الهروب واستكمال ما بقي من عمرها بمفردها.وكانت كاميرات المراقبة في الدار قد التقطت محاولة السيدة وتم تداولها لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار إصرارها وعزيمتها على تحقيق ما تريد، إعجاب الكثير من الناس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
عمرها 92 عاما... مسنة تهرب من دار تمريض بطريقة مثيرة
تمكنت مسنة صينية من تسلق بوابة ارتفاعها متران للهروب من دار تمريض كانت تقيم فيه، وهو ما تم رصده في مقطع فيديو نال رواجا واسعا.
ونال الفيديو تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعدما ظهرت المسنة
الصينية التي يبلغ عمرها 92 عاما وهي تتسلق بوابة الدار المرتفعة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن السيدة المسنة كانت تعاني من الاكتئاب داخل الدار، مما دفعها للتفكير في الهروب واستكمال ما بقي من عمرها بمفردها.
وكانت كاميرات المراقبة في الدار قد التقطت محاولة السيدة
وتم تداولها لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار إصرارها وعزيمتها على تحقيق ما تريد، إعجاب الكثير من الناس.