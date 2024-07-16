أردوغان يعلق على محاولات الضغط على تركيا في السياسة الخارجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240716/أردوغان-يعلق-على-محاولات-الضغط-على-تركيا-في-السياسة-الخارجية-1090863289.html
أردوغان يعلق على محاولات الضغط على تركيا في السياسة الخارجية
أردوغان يعلق على محاولات الضغط على تركيا في السياسة الخارجية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "تركيا لا تبتعد عن الشرق من أجل الغرب، ولا تهمل الغرب من أجل الشرق". 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T19:41+0000
2024-07-16T19:45+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090237335_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_8f10fa315c74f61af3d9d69604f76850.jpg
وقال عقب اجتماع مع الحكومة التركية: "تركيا بلد لا يمكن حصره في كتلة واحدة بسبب علاقاتها الجغرافية والبشرية والاقتصادية والتاريخية، وبقدر أهمية تحسين العلاقات مع العالم الغربي، من المهم بذات القدر بالنسبة لنا تعزيز التعاون مع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، نحن لا نسمح لأحد أن يدفعنا إلى حدود ضيقة، ولا نبتعد عن الشرق من أجل الغرب، ولا نهمل الغرب من أجل الشرق".ووفقا له، اتخذت أنقرة خلال الـ22 عاما الماضية "خطوات تاريخية لتوسيع دائرة النفوذ التركي".وأضاف أردوغان: "على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، قمنا بتعزيز علاقاتنا حتى مع تلك الدول التي كانت تعارضنا في السابق، لقد حققنا كل ذلك على الرغم من جدل المحور الذي أججته جهات معينة".وتابع: "نحن نعلّق أهمية كبيرة على زيادة عدد أصدقائنا، في وقت يتسارع فيه الصراع بين القوى العظمى، ليس من الأفضل فحسب بل من الضروري بالنسبة لتركيا أن تضع معادلات جديدة في السياسة الخارجية، نرى أن هذه المبادرات مطلوبة من قبل جيراننا والدول الأخرى على حد سواء".وأكد أردوغان أن أنقرة تتوقع تطوير العلاقات مع روسيا والصين في جميع المجالات، من التجارة وصولا إلى السياحة.
https://sarabic.ae/20240713/باحث-في-العلاقات-الدولية-تركيا-ترفض-السيطرة-الأمريكية-على-العالم--1090762128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090237335_82:0:1142:795_1920x0_80_0_0_2951c8cc767fad2fd675d3131163e057.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يعلق على محاولات الضغط على تركيا في السياسة الخارجية

19:41 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 19:45 GMT 16.07.2024)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "تركيا لا تبتعد عن الشرق من أجل الغرب، ولا تهمل الغرب من أجل الشرق".
وقال عقب اجتماع مع الحكومة التركية: "تركيا بلد لا يمكن حصره في كتلة واحدة بسبب علاقاتها الجغرافية والبشرية والاقتصادية والتاريخية، وبقدر أهمية تحسين العلاقات مع العالم الغربي، من المهم بذات القدر بالنسبة لنا تعزيز التعاون مع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، نحن لا نسمح لأحد أن يدفعنا إلى حدود ضيقة، ولا نبتعد عن الشرق من أجل الغرب، ولا نهمل الغرب من أجل الشرق".
ووفقا له، اتخذت أنقرة خلال الـ22 عاما الماضية "خطوات تاريخية لتوسيع دائرة النفوذ التركي".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
باحث في العلاقات الدولية: تركيا ترفض السيطرة الأمريكية على العالم
13 يوليو, 14:59 GMT
وأضاف أردوغان: "على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، قمنا بتعزيز علاقاتنا حتى مع تلك الدول التي كانت تعارضنا في السابق، لقد حققنا كل ذلك على الرغم من جدل المحور الذي أججته جهات معينة".
وتابع: "نحن نعلّق أهمية كبيرة على زيادة عدد أصدقائنا، في وقت يتسارع فيه الصراع بين القوى العظمى، ليس من الأفضل فحسب بل من الضروري بالنسبة لتركيا أن تضع معادلات جديدة في السياسة الخارجية، نرى أن هذه المبادرات مطلوبة من قبل جيراننا والدول الأخرى على حد سواء".
وأكد أردوغان أن أنقرة تتوقع تطوير العلاقات مع روسيا والصين في جميع المجالات، من التجارة وصولا إلى السياحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف لأول مرة بفقدان العديد من الدبابات في غزة12:55 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала