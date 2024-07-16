https://sarabic.ae/20240716/أزمة-شارع-فيصل-مصر-تنفي-القبض-على-سودانيين-بعد-أعمال-مسيئة-1090845605.html
"أزمة شارع فيصل"... مصر تنفي القبض على سودانيين بعد "أعمال مسيئة"
"أزمة شارع فيصل"... مصر تنفي القبض على سودانيين بعد "أعمال مسيئة"
سبوتنيك عربي
نفت السلطات المصرية إلقاء القبض على مقيمين سودانيين على خلفية انتشار ما اعتبر أنها "أعمال مسيئة". 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T10:25+0000
2024-07-16T10:25+0000
2024-07-16T10:25+0000
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وكان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا سودانيين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بـ"اختراق" شاشة عرض كبيرة في منطقة فيصل، وبث صورا وعبارات "مسيئة" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضافت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية "حيال مروجي تلك الادعاءات".
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
"أزمة شارع فيصل"... مصر تنفي القبض على سودانيين بعد "أعمال مسيئة"
نفت السلطات المصرية إلقاء القبض على مقيمين سودانيين على خلفية انتشار ما اعتبر أنها "أعمال مسيئة".
وكان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا سودانيين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بـ"اختراق" شاشة عرض كبيرة في منطقة فيصل، وبث صورا وعبارات "مسيئة" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس الاثنين، إنه "لا صحة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة".
وأضافت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية "حيال مروجي تلك الادعاءات".