https://sarabic.ae/20240716/أمريكا-تعلن-عن-عزمها-تسريع-تطوير-واختبار-الصواريخ-الفرط-صوتية--1090864307.html
أمريكا تعلن عزمها تسريع تطوير واختبار الصواريخ الفرط صوتية
أمريكا تعلن عزمها تسريع تطوير واختبار الصواريخ الفرط صوتية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع برامجها لتطوير واختبار الصواريخ التي تفوق... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T20:37+0000
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وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، سنواصل تطوير عدد من البرامج على هذا الأساس، وسنعمل أيضًا على تسريع تطوير واختبار هذه البرامج".وأكد رايدر، بالقول: "نحن ملتزمون بتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بما يتوافق مع استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن واشنطن ستقوم، ابتداء من العام المقبل، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا، خلال 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".
https://sarabic.ae/20240710/أمريكا-تعلن-عزمها-نشر-أسلحة-فرط-صوتية-في-ألمانيا-عام-2026-1090673987.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلن عزمها تسريع تطوير واختبار الصواريخ الفرط صوتية
20:37 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 20:56 GMT 16.07.2024)
صرح المتحدث باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع برامجها لتطوير واختبار الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، سنواصل تطوير عدد من البرامج على هذا الأساس، وسنعمل أيضًا على تسريع تطوير واختبار هذه البرامج".
وأضاف رايدر أن "القوات المسلحة الأمريكية اختبرت أخيرًا صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت فوق المحيط الهادئ".
وأكد رايدر، بالقول: "نحن ملتزمون بتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بما يتوافق مع استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن واشنطن ستقوم، ابتداء من العام المقبل، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام
المتعددة النطاقات في ألمانيا، خلال 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".