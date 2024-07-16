إسرائيل تسجل مستوى قياسيا لحمى النيل الغربي لم تشهده منذ 24 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240716/إسرائيل-تسجل-مستوى-قياسيا-لحمى-النيل-الغربي-لم-تشهده-منذ-24-عاما-1090842448.html
إسرائيل تسجل مستوى قياسيا لحمى النيل الغربي لم تشهده منذ 24 عاما
إسرائيل تسجل مستوى قياسيا لحمى النيل الغربي لم تشهده منذ 24 عاما
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه في إسرائيل بعد 24 سنة سُجل عدد إصابات قياسي للمرض الفيروسي "حمى النيل الغربي" الذي ينتشر بسبب لدغات البعوض،... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T08:30+0000
2024-07-16T08:30+0000
مجتمع
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
وبحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية، ففي عام 2000 سجلت 425 إصابة بالمرض، لكن في عام 2024 تجاوز عدد المصابين هذا الرقم بعد أول سبعة أشهر. حسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فاعتبارا من 28 يونيو/حزيران تم الكشف عن إصابة 81 شخصا توفي منهم 7 أشخاص.وفقا لمعلومات وزارة الصحة الإسرائيلية فمعظم المصابين بحمى النيل الغربي (نحو 70-80%) لا يعانون من الأعراض، كما أن 20% من المصابين قد يعانون من الأعراض، ومنها درجة الحرارة المرتفعة والصداع وآلام في الجسم والمفاصل وقيء وإسهال والطفح الجلدي.وتنصح وزارة الصحة الإسرائيلية باستعمال مختلف الأدوات المضادة للبعوض مثل المواد الطاردة كاحتياط.أخطر من الأسود والأفاعي... لماذا يعد البعوض أكثر حيوان مميت في العالم
https://sarabic.ae/20240716/مسؤولون-إسرائيليون-الاتفاق-مع-مصر-على-سحب-القوات-من-حدود-غزة-يسهل-الاتفاق-مع-حماس-1090841609.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم
إسرائيل, العالم

إسرائيل تسجل مستوى قياسيا لحمى النيل الغربي لم تشهده منذ 24 عاما

08:30 GMT 16.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه في إسرائيل بعد 24 سنة سُجل عدد إصابات قياسي للمرض الفيروسي "حمى النيل الغربي" الذي ينتشر بسبب لدغات البعوض، إذ سُجلت إصابة 440 شخصا بالفيروس وتوفي 32 منهم.
وبحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية، ففي عام 2000 سجلت 425 إصابة بالمرض، لكن في عام 2024 تجاوز عدد المصابين هذا الرقم بعد أول سبعة أشهر.

ومنذ عام 2000 بلغ متوسط عدد المصابين سنويا بالحمى المذكورة في إسرائيل نحو 100 شخص.

حسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فاعتبارا من 28 يونيو/حزيران تم الكشف عن إصابة 81 شخصا توفي منهم 7 أشخاص.
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
مسؤولون إسرائيليون: الاتفاق مع مصر على سحب القوات من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس
08:19 GMT

وتحرص الوزارة على منع انتشار الحمى من فرد إلى آخر مشيرة إلى أن إسرائيل تعاني من تفشي حمى النيل الغربي الموسمية منذ سنوات طويلة، ويتم تحديدها عادة في الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، غير أن هذه السنة جرى الكشف عن المرض أبكر من المعتاد، وقد يرتبط ذلك بتغير المناخ في إسرائيل والعالم كله، ويشكل هذا التغير بيئة مواتية لتكاثر البعوض.

وفقا لمعلومات وزارة الصحة الإسرائيلية فمعظم المصابين بحمى النيل الغربي (نحو 70-80%) لا يعانون من الأعراض، كما أن 20% من المصابين قد يعانون من الأعراض، ومنها درجة الحرارة المرتفعة والصداع وآلام في الجسم والمفاصل وقيء وإسهال والطفح الجلدي.
وتنصح وزارة الصحة الإسرائيلية باستعمال مختلف الأدوات المضادة للبعوض مثل المواد الطاردة كاحتياط.
أخطر من الأسود والأفاعي... لماذا يعد البعوض أكثر حيوان مميت في العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف لأول مرة بفقدان العديد من الدبابات في غزة06:32 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала