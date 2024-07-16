https://sarabic.ae/20240716/إسرائيل-تسجل-مستوى-قياسيا-لحمى-النيل-الغربي-لم-تشهده-منذ-24-عاما-1090842448.html

إسرائيل تسجل مستوى قياسيا لحمى النيل الغربي لم تشهده منذ 24 عاما

إسرائيل تسجل مستوى قياسيا لحمى النيل الغربي لم تشهده منذ 24 عاما

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه في إسرائيل بعد 24 سنة سُجل عدد إصابات قياسي للمرض الفيروسي "حمى النيل الغربي" الذي ينتشر بسبب لدغات البعوض،... 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T08:30+0000

2024-07-16T08:30+0000

2024-07-16T08:30+0000

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وبحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية، ففي عام 2000 سجلت 425 إصابة بالمرض، لكن في عام 2024 تجاوز عدد المصابين هذا الرقم بعد أول سبعة أشهر. حسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فاعتبارا من 28 يونيو/حزيران تم الكشف عن إصابة 81 شخصا توفي منهم 7 أشخاص.وفقا لمعلومات وزارة الصحة الإسرائيلية فمعظم المصابين بحمى النيل الغربي (نحو 70-80%) لا يعانون من الأعراض، كما أن 20% من المصابين قد يعانون من الأعراض، ومنها درجة الحرارة المرتفعة والصداع وآلام في الجسم والمفاصل وقيء وإسهال والطفح الجلدي.وتنصح وزارة الصحة الإسرائيلية باستعمال مختلف الأدوات المضادة للبعوض مثل المواد الطاردة كاحتياط.أخطر من الأسود والأفاعي... لماذا يعد البعوض أكثر حيوان مميت في العالم

https://sarabic.ae/20240716/مسؤولون-إسرائيليون-الاتفاق-مع-مصر-على-سحب-القوات-من-حدود-غزة-يسهل-الاتفاق-مع-حماس-1090841609.html

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