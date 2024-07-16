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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 عسكريين في هجوم إرهابي على أحد معسكراته... فيديو وصور
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 عسكريين في هجوم إرهابي على أحد معسكراته... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 عسكريين خلال هجوم إرهابي استهدف معسكرا للجيش شمال غربي البلاد. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T08:21+0000
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وقال الجيش الباكستاني في بيان، إنه "في صباح يوم 15 يوليو/ تموز 2024، هاجمت مجموعة من 10 إرهابيين معسكر بانو (شمال غربي البلاد)".وأوضح أن "قواته نجحت في إحباط محاولة اقتحام المعسكر، مما أجبر الإرهابيين على توجيه سيارة مفخخة في السور المحيط بالمعسكر".وأكد الجيش الباكستاني "مقتل الإرهابيين الـ 10، لافتا إلى أن الاستجابة الفعالة والسريعة من قبل قواته حالت دون وقوع كارثة كبرى".ووفقا للبيان، "نفذت الهجوم الإرهابي مجموعة "حافظ غول بهادور"، التي تعمل من أفغانستان واستخدمت الأراضي الأفغانية لتنسيق أعمال إرهابية داخل باكستان في الماضي".كما لفت البيان إلى أن باكستان "تعرب باستمرار عن مخاوفها من الاستخدام المستمر للأراضي الأفغانية من قبل الإرهابيين لشن عمليات ضدها وطلبت من الحكومة الأفانية اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه العناصر".
https://sarabic.ae/20230803/باكستان-تلوح-بتدخلها-في-أفغانستان-لملاحقة-عناصر-إرهابية-داخل-أراضيها-1079757781.html
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باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 عسكريين في هجوم إرهابي على أحد معسكراته... فيديو وصور

08:21 GMT 16.07.2024
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 عسكريين خلال هجوم إرهابي استهدف معسكرا للجيش شمال غربي البلاد.
وقال الجيش الباكستاني في بيان، إنه "في صباح يوم 15 يوليو/ تموز 2024، هاجمت مجموعة من 10 إرهابيين معسكر بانو (شمال غربي البلاد)".
وأوضح أن "قواته نجحت في إحباط محاولة اقتحام المعسكر، مما أجبر الإرهابيين على توجيه سيارة مفخخة في السور المحيط بالمعسكر".

وأشار إلى أن "الهجوم الانتحاري" أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وأدى إلى إلحاق أضرار بالسور وبعض البنى التحتية المجاورة.

وأكد الجيش الباكستاني "مقتل الإرهابيين الـ 10، لافتا إلى أن الاستجابة الفعالة والسريعة من قبل قواته حالت دون وقوع كارثة كبرى".
الحدود بين باكستان وأفغانستان، منطقة شامان، 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
باكستان تلوح بتدخلها في أفغانستان لملاحقة عناصر إرهابية داخل أراضيها
3 أغسطس 2023, 12:18 GMT
ووفقا للبيان، "نفذت الهجوم الإرهابي مجموعة "حافظ غول بهادور"، التي تعمل من أفغانستان واستخدمت الأراضي الأفغانية لتنسيق أعمال إرهابية داخل باكستان في الماضي".
كما لفت البيان إلى أن باكستان "تعرب باستمرار عن مخاوفها من الاستخدام المستمر للأراضي الأفغانية من قبل الإرهابيين لشن عمليات ضدها وطلبت من الحكومة الأفانية اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه العناصر".
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