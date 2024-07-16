الجيش الباكستاني يعلن مقتل 8 عسكريين في هجوم إرهابي على أحد معسكراته... فيديو وصور
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk/
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 عسكريين خلال هجوم إرهابي استهدف معسكرا للجيش شمال غربي البلاد.
وقال الجيش الباكستاني في بيان، إنه "في صباح يوم 15 يوليو/ تموز 2024، هاجمت مجموعة من 10 إرهابيين معسكر بانو (شمال غربي البلاد)".
🚨🚨🚨#ISPR— Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) July 16, 2024
In early hours of 15th July 2024, a group of ten terrorists attacked #Bannu Cantonment. #PakistanArmy #Pakistan #FC
The attempt to enter the cantonment was effectively thwarted by the security forces personnel, which forced the terrorists to ram an explosive laden… pic.twitter.com/MNC7DXElyi
وأوضح أن "قواته نجحت في إحباط محاولة اقتحام المعسكر، مما أجبر الإرهابيين على توجيه سيارة مفخخة في السور المحيط بالمعسكر".
وأشار إلى أن "الهجوم الانتحاري" أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وأدى إلى إلحاق أضرار بالسور وبعض البنى التحتية المجاورة.
وأكد الجيش الباكستاني "مقتل الإرهابيين الـ 10، لافتا إلى أن الاستجابة الفعالة والسريعة من قبل قواته حالت دون وقوع كارثة كبرى".
3 أغسطس 2023, 12:18 GMT
ووفقا للبيان، "نفذت الهجوم الإرهابي مجموعة "حافظ غول بهادور"، التي تعمل من أفغانستان واستخدمت الأراضي الأفغانية لتنسيق أعمال إرهابية داخل باكستان في الماضي".
كما لفت البيان إلى أن باكستان "تعرب باستمرار عن مخاوفها من الاستخدام المستمر للأراضي الأفغانية من قبل الإرهابيين لشن عمليات ضدها وطلبت من الحكومة الأفانية اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه العناصر".