https://sarabic.ae/20240716/الشاباك-يعلن-اعتقال-3-إسرائيليين-بشبهة-التجسس-لصالح-إيران-1090847169.html
"الشاباك" يعلن اعتقال 3 إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران
"الشاباك" يعلن اعتقال 3 إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين بشبهة "قيامهم بأعمال تهدد الأمن القومي في... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T11:32+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكر الشاباك في بيان أن "التحقيقات كشفت أن أحد المشتبه بهم ويدعى إليميليش ستيرن (21 عاما) كان على اتصال بأحد الحسابات عبر تطبيق تلغرام". وأوضح البيان أن "ستيرن وافق على تنفيذ المهام كما طلب منه، باستثناء ارتكاب جريمة قتل وإشعال حريق في الغابة". وأشار إلى أن "ستيرن حصل على أجره بالعملة المشفرة، وأنه قام بتجنيد إسرائيليين آخرين لمساعدته". كما أكد الشاباك في البيان أن "طريقة الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت أسماء مزيفة، هو أسلوب معروف لعمل وكالات الاستخبارات الإيرانية"، وفق البيان.يشار إلى أنه في العام الماضي، تمت تبرئة إسرائيليين اثنين من تهم التجسس لصالح إيران، في حين تمت إدانة ثالث بتهمة ذات صلة، لتنتهي قضية بدأت باتهامات تجسس خطيرة ضد 5 مواطنين تربطهم روابط شخصية أو عائلية بإيران.وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sarabic.ae/20240712/بأي-ثمن-وزير-إسرائيلي-سابق-يدعو-إلى-مهاجمة-إيران-1090724810.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"الشاباك" يعلن اعتقال 3 إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران
أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين بشبهة "قيامهم بأعمال تهدد الأمن القومي في البلاد، بتوجيه مباشر من عملاء المخابرات الإيرانية".
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، ذكر الشاباك في بيان أن "التحقيقات كشفت أن أحد المشتبه بهم ويدعى إليميليش ستيرن (21 عاما) كان على اتصال بأحد الحسابات عبر تطبيق تلغرام".
وأضاف البيان أن "الحساب طلب من ستيرن القيام بمهام مختلفة، من بينها تعليق لافتات في تل أبيب، وإخفاء أموال في أماكن مختلفة في القدس وتل أبيب، وتوصيل طرود إلى عتبات المدنيين الإسرائيليين تحتوي على رأس مقطوع لحيوان أو رأس دمية بجانب سكين ورسالة تهديد وإشعال النار في الغابة وغيرها"، وفقا للصحيفة.
وأوضح البيان أن "ستيرن وافق على تنفيذ المهام كما طلب منه، باستثناء ارتكاب جريمة قتل وإشعال حريق في الغابة".
وأشار إلى أن "ستيرن حصل على أجره بالعملة المشفرة، وأنه قام بتجنيد إسرائيليين آخرين لمساعدته".
كما أكد الشاباك في البيان أن "طريقة الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت أسماء مزيفة، هو أسلوب معروف لعمل وكالات الاستخبارات الإيرانية"، وفق البيان.
يشار إلى أنه في العام الماضي، تمت تبرئة إسرائيليين اثنين من تهم التجسس لصالح إيران، في حين تمت إدانة ثالث بتهمة ذات صلة، لتنتهي قضية بدأت باتهامات تجسس خطيرة ضد 5 مواطنين تربطهم روابط شخصية أو عائلية بإيران.
وتتبادل إيران
وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.
وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.
وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل
بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.