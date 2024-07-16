https://sarabic.ae/20240716/الشرطة-العمانية-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-إطلاق-نار-في-محيط-مسجد-بمنطقة-الوادي-الكبير-1090836638.html
شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير
شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة في عمان، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد من... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T01:00+0000
2024-07-16T01:00+0000
2024-07-16T01:16+0000
أخبار عمان
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وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد من الآخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.
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أخبار عمان
شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير
01:00 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 01:16 GMT 16.07.2024)
أعلنت الشرطة في عمان، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد من الآخرين.
وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد من الآخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.
ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.