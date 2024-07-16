شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240716/الشرطة-العمانية-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-إطلاق-نار-في-محيط-مسجد-بمنطقة-الوادي-الكبير-1090836638.html
شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير
شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة في عمان، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد من... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T01:00+0000
2024-07-16T01:16+0000
أخبار عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/16/1077317924_0:220:2914:1859_1920x0_80_0_0_43b018269717b36d3c4870a137eb5b65.jpg
وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد من الآخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/16/1077317924_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_ab38fc7badeff0d86592e034a9defba3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار عمان
أخبار عمان

شرطة عمان: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير

01:00 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 01:16 GMT 16.07.2024)
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEMعلم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEM
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة في عمان، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد من الآخرين.
وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد من الآخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.
ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزةأمس, 21:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала