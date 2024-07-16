بوتين يفتتح طريق "إم-11" وهو يقود سيارة "لادا أورا"... فيديو
© Photo / t.me/news_kremlinالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى مراسم افتتاح الطريق السريع "M-11"، وهو يقود سيارة روسية من طراز "لادا أورا" (Lada Aura).
© Photo / t.me/news_kremlin
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى المنطقة التي تشهد مراسم افتتاح الجزء الأخير من الطريق السريع "إم-11"، وهو يقود سيارة روسية بنفسه من طراز "لادا أورا" (Lada Aura).
وافتتح الرئيس بوتين، الجزء الأخير من الطريق السريع "إم-11" الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ.
لقطات لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مراسم الافتتاح المقطع الأخير من الطريق السريع "M-11"، وهو يقود سيارة روسية بنفسه من طراز "لادا أورا" (Lada Aura).— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 16, 2024
وافتتح الرئيس بوتين، اليوم الثلاثاء، المقطع الأخير من الطريق السريع "M-11" الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ pic.twitter.com/Jlk7KmtknJ
وقال بوتين مخاطبا المشاركين في حفل الافتتاح: "لقد تم إنجاز الكثير من العمل الجيد والفعال والمهم للغاية وحقق نتائج جيدة. من المهم للغاية في أي بلد، وفي بلد مثل بلدنا، بأراضيه الشاسعة، ضمان اتصال النقل والاتصال اللوجستي لمناطق روسيا الاتحادية مع بعضها بعضا. لقد قلت بالفعل في كلمتي الافتتاحية: إن هذا يضاعف إمكانيات الاقتصاد ويحسن نوعية حياة الناس، وهذا شيء واضح".
وأضاف الرئيس: "هذه مهمة كبيرة وضرورية، وأريد أن أشكركم مرة أخرى على النتيجة. ولجميع مستخدمي الطريق، ولجميع سائقي السيارات، يسعدني أن أقول: حظا سعيدا".