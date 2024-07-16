https://sarabic.ae/20240716/تسلا-الفاخرة-تتحول-إلى-سيارة-أجرة-في-دولة-عربية-فيديو---1090857479.html
"تسلا" فاخرة تتحول إلى سيارة أجرة في دولة عربية... فيديو
"تسلا" فاخرة تتحول إلى سيارة أجرة في دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت كاميرات السيارات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيديو لسيارة "تسلا" من طراز "سايبر ترك" الكهربائية، وهي تعمل كسيارة أجرة في شوارع الإمارة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T16:22+0000
2024-07-16T16:22+0000
2024-07-16T16:23+0000
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وعلّق مشاهدو الفيديو بالقول: "تبدو قوية ولكنها مخيفة، هذه تكسي أم دبابة؟، إنها ليست حقيقية!".وتعتبر "تسلا سايبر ترك" واحدة من أكثر السيارات الكهربائية الجديدة إثارة للجدل والاهتمام، وتم الإعلان عنها كجزء من أسطول سيارات الأجرة في إمارة دبي.
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نادي الفيديو
"تسلا" فاخرة تتحول إلى سيارة أجرة في دولة عربية... فيديو
16:22 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 16:23 GMT 16.07.2024)
رصدت كاميرات السيارات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيديو لسيارة "تسلا" من طراز "سايبر ترك" الكهربائية، وهي تعمل كسيارة أجرة في شوارع الإمارة.
وعلّق مشاهدو الفيديو بالقول: "تبدو قوية ولكنها مخيفة، هذه تكسي أم دبابة؟، إنها ليست حقيقية!".
وتعتبر "تسلا سايبر ترك" واحدة من أكثر السيارات الكهربائية الجديدة إثارة للجدل والاهتمام، وتم الإعلان عنها كجزء من أسطول سيارات الأجرة في إمارة دبي.