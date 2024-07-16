https://sarabic.ae/20240716/تونس-مسيرة-تجوب-العاصمة-تضامنا-مع-الشعب-الفلسطيني-1090865292.html
تونس: مسيرة تجوب العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
تونس: مسيرة تجوب العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالحرب المتواصلة على قطاع غزة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T22:16+0000
2024-07-16T22:16+0000
2024-07-16T22:16+0000
تونس
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وشارك في هذه المسيرة التي دعت إليها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، العديد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني، حيث رفعوا علم فلسطين وعلم تونس، واللافتات المنددة بالمجازر التي تستهدف قطاع غزة.وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وكل القوى الغربية الداعمة لها، إلى جانب المطالبة بفتح المعابر الإنسانية وتكثيف المساعدات للقطاع المحاصر.وجابت المسيرة العاصمة التونسية انطلاقاً من ساحة الشهيد حلمي المناعي، وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة الموجود في قلب العاصمة تونس.
تونس
أخبار تونس اليوم
غزة
قطاع غزة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حصري
تونس: مسيرة تجوب العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
شهدت العاصمة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وشارك في هذه المسيرة التي دعت إليها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، العديد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني، حيث رفعوا علم فلسطين وعلم تونس، واللافتات المنددة بالمجازر التي تستهدف قطاع غزة.
وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وكل القوى الغربية
الداعمة لها، إلى جانب المطالبة بفتح المعابر الإنسانية وتكثيف المساعدات للقطاع المحاصر.
وجابت المسيرة العاصمة التونسية انطلاقاً من ساحة الشهيد حلمي المناعي، وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة الموجود في قلب العاصمة تونس.