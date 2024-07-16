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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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تونس: مسيرة تجوب العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
تونس: مسيرة تجوب العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالحرب المتواصلة على قطاع غزة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
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وشارك في هذه المسيرة التي دعت إليها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، العديد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني، حيث رفعوا علم فلسطين وعلم تونس، واللافتات المنددة بالمجازر التي تستهدف قطاع غزة.وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وكل القوى الغربية الداعمة لها، إلى جانب المطالبة بفتح المعابر الإنسانية وتكثيف المساعدات للقطاع المحاصر.وجابت المسيرة العاصمة التونسية انطلاقاً من ساحة الشهيد حلمي المناعي، وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة الموجود في قلب العاصمة تونس.
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تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حصري

تونس: مسيرة تجوب العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

22:16 GMT 16.07.2024
© Photo / Mariam Gaderaمسيرة تجوب العاصمة التونسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
مسيرة تجوب العاصمة التونسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Photo / Mariam Gadera
تابعنا عبر
شهدت العاصمة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وشارك في هذه المسيرة التي دعت إليها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، العديد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني، حيث رفعوا علم فلسطين وعلم تونس، واللافتات المنددة بالمجازر التي تستهدف قطاع غزة.
وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وكل القوى الغربية الداعمة لها، إلى جانب المطالبة بفتح المعابر الإنسانية وتكثيف المساعدات للقطاع المحاصر.
وجابت المسيرة العاصمة التونسية انطلاقاً من ساحة الشهيد حلمي المناعي، وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة الموجود في قلب العاصمة تونس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..اتفاق إسرائيل مع مصر على سحب القوات من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس21:12 GMT
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