https://sarabic.ae/20240716/خبير-اتفاقية-عنتيبي-تضر-بحصة-مصر-والسودان-من-نهر-النيل-1090847799.html

خبير: اتفاقية "عنتيبي" تضر بحصة مصر والسودان من نهر النيل

خبير: اتفاقية "عنتيبي" تضر بحصة مصر والسودان من نهر النيل

سبوتنيك عربي

قال الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إن اتفاقية "عنتيبي" مخالفة للمباديء الأساسية لإطار دول حوض النيل. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T11:41+0000

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2024-07-16T11:41+0000

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وأوضح خلال حديث مع "راديو سبوتنيك"، أن الاتفاقية ليست مقبولة في إطارها العام ومضمونها من دولتي المصب مصر والسودان، لأنها تمس الحصة التاريخية للبلدين. وذكر أن الاتفاقية تدعو إلى المناصفة بين دول حوض النيل بالتساوي، دون مراعاة لعدد السكان وديموغرافية كل دولة وظروف التنمية فيها، وتنادي بضرورة استخدام كل الدول لنفس كمية المياه. وشدد على أنه "لا يمكن لكل الدول التساوي من حصة نهر النيل لا قانونيا ولا من خلال التحكم في مياه النهر، بسبب أن هذه الدول لا تمتلك الإمكانيات التي تجعلها تتحكم في هذا القدر". وأكد أنه "لا يمكن المساواة بين دول المنبع التي تتمتع بممرات مائية وأنهار أصغر وهطول أمطار كثيف، ودول المصب في نهاية النهر".واعتبر أن إثارة ملف المياه عبر مشروع سد النهضة أو عنتيبي ما هو إلا "مكايدة سياسية لإحداث نوع من البلبلة في علاقة مصر مع دول حوض النيل لصالح بعض القوى الخارجية".يأتي ذلك في وقت وافق البرلمان في دولة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، حيث سلمتها رئيسة المجلس إلى الرئيس سلفاكير ميارديت للنظر فيها والموافقة عليها من عدمه.وتعد الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم "عنتيبي"، مثار جدل كبير بين دول الحوض والمصب، منذ عام 2010، حيث تجمع 11 دولة.

https://sarabic.ae/20220515/مدبولي-مصر-تتعامل-بهدوء-وحكمة-مع-أشقائها-في-الدول-الأفريقية-بشأن-حقوقها-التاريخية-بمياه-النيل-1062261708.html

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