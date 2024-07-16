طائرة "جناح صهيون" الرئاسية الإسرائيلية تبدأ رحلتها الأولى إلى واشنطن قبل زيارة نتنياهو

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بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
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هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
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29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240716/طائرة-جناح-صهيون-الرئاسية-الإسرائيلية-تبدأ-رحلتها-الأولى-إلى-واشنطن-قبل-زيارة-نتنياهو-1090851572.html
طائرة "جناح صهيون" الرئاسية الإسرائيلية تبدأ رحلتها الأولى إلى واشنطن قبل زيارة نتنياهو
طائرة "جناح صهيون" الرئاسية الإسرائيلية تبدأ رحلتها الأولى إلى واشنطن قبل زيارة نتنياهو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الطائرة الإسرائيلية الرئاسية الجديدة المسماة "جناح صهيون"، انطلقت اليوم الثلاثاء، من قاعدة "نيفاتيم" الجوية، متوجهة إلى أمريكا... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T14:08+0000
2024-07-16T14:08+0000
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وتهدف الرحلة إلى إرسال معدات وبعض أفراد الأمن، وذلك قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس واجتماعه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في واشنطن الأسبوع المقبل، وفقا إذاعة "كان" الإخبارية.وأضافت الإذاعة، نقلا صحيفة "تايمز أوف إسر ائيل"، في تقرير لها، أن "مكتب نتنياهو تفاجأ عندما اكتشف، في الآونة الأخيرة، أن طائرة "جناح صهيون" لا يمكنها أن تستوعب سوى 60 راكبا، وهو عدد أقل بكثير من العدد المتوقع من المساعدين والحراس والصحفيين".وحمّلت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية مسؤولية بناء طائرة "لا تلبي احتياجاته"، وقالت تعليقا على ما ورد في إذاعة "كان"، إن "الطائرة ستطير في الوقت المحدد بأقصى قدر من الأمان، وهي جاهزة للمهمة بعد أن اجتازت كل اختبارات الاستعداد من الألف إلى الياء".وتبلغ تكلفة أول رحلة لطائرة "جناح صهيون" الرئاسية الإسرائيلية أكثر من 200 ألف دولار.والطائرة من طراز "بوينغ 767" المعاد تشكيلها وتحديثها، وظلت لعدد من السنوات محاصرة في صراع سياسي داخل إسرائيل، إذ يقول نتنياهو ومؤيدوه إنها "إجراءات سلامة ضرورية"، بينما يصفها المنتقدون بأنها "إهدار لأموال دافعي الضرائب ورمز للفساد".
https://sarabic.ae/20200918/صورة-تثير-جدلا-واستكارا-في-إسرائيل-ماذا-فعل-نتنياهو-داخل-الطائرة؟-1046581181.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

طائرة "جناح صهيون" الرئاسية الإسرائيلية تبدأ رحلتها الأولى إلى واشنطن قبل زيارة نتنياهو

14:08 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز بوينغ 707 للتزود بالوقود في قاعدة نيفاتيم الجوية
طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز بوينغ 707 للتزود بالوقود في قاعدة نيفاتيم الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز بوينغ 707 للتزود بالوقود في قاعدة نيفاتيم الجوية
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الطائرة الإسرائيلية الرئاسية الجديدة المسماة "جناح صهيون"، انطلقت اليوم الثلاثاء، من قاعدة "نيفاتيم" الجوية، متوجهة إلى أمريكا في أول رحلة رسمية لها.
وتهدف الرحلة إلى إرسال معدات وبعض أفراد الأمن، وذلك قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس واجتماعه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في واشنطن الأسبوع المقبل، وفقا إذاعة "كان" الإخبارية.
وأضافت الإذاعة، نقلا صحيفة "تايمز أوف إسر ائيل"، في تقرير لها، أن "مكتب نتنياهو تفاجأ عندما اكتشف، في الآونة الأخيرة، أن طائرة "جناح صهيون" لا يمكنها أن تستوعب سوى 60 راكبا، وهو عدد أقل بكثير من العدد المتوقع من المساعدين والحراس والصحفيين".
وحمّلت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية مسؤولية بناء طائرة "لا تلبي احتياجاته"، وقالت تعليقا على ما ورد في إذاعة "كان"، إن "الطائرة ستطير في الوقت المحدد بأقصى قدر من الأمان، وهي جاهزة للمهمة بعد أن اجتازت كل اختبارات الاستعداد من الألف إلى الياء".
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18 سبتمبر 2020, 11:48 GMT
وتبلغ تكلفة أول رحلة لطائرة "جناح صهيون" الرئاسية الإسرائيلية أكثر من 200 ألف دولار.
والطائرة من طراز "بوينغ 767" المعاد تشكيلها وتحديثها، وظلت لعدد من السنوات محاصرة في صراع سياسي داخل إسرائيل، إذ يقول نتنياهو ومؤيدوه إنها "إجراءات سلامة ضرورية"، بينما يصفها المنتقدون بأنها "إهدار لأموال دافعي الضرائب ورمز للفساد".
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