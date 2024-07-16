https://sarabic.ae/20240716/عاصفة-مصحوبة-بأمطار-غزيرة-تودي-بحياة-العشرات-شرقي-أفغانستان-1090841188.html
عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات شرقي أفغانستان
عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات شرقي أفغانستان
سبوتنيك عربي
توفي 35 شخصا على الأقل، نتيجة عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة شرقي أفغانستان. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T07:38+0000
2024-07-16T07:38+0000
2024-07-16T07:38+0000
أخبار أفغانستان اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081813996_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_66e32a5a4f9a682a763421f369385209.jpg
وأفاد مدير إدارة الإعلام والثقافة بولاية ننغرهار، صديق الله قريشي، بأن "عددا كبيرا أصيب في أنحاء الولاية"، مؤكدا أن من بين القتلى خمسة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم عندما انهار سقف منزلهم في منطقة سرخ رود، وأصيب أربعة أفراد آخرين من الأسرة.وأضاف قريشي أن "هناك نساء وأطفال بين القتلى والجرحى، وأن العاصفة دمرت العديد من الممتلكات والمحاصيل في أجزاء مختلفة من الولاية".وذكر برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق، أن الأمطار الغزيرة في أفغانستان قتلت أكثر من 300 شخص ودمرت آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان شمالي البلاد يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي.ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين، الشهر الماضي، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، تقلا عن بيان لحكومة المقاطعة الأفغانية، أن الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى حدوث فيضانات في المقاطعة، أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال.وأضاف البيان أن الفيضانات المدمرة جرفت 300 منزل وألحقت أضرارا جسيمة بهم، موضحا أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية تلفت أيضا.وفي الوقت نفسه، تزامنت الأمطار الغزيرة مع رياح عاتية دمرت الحدائق وأشجار الفاكهة في مقاطعات بلخ وسامانجان وتخار وقندوز وبغلان شمالي البلاد.
https://sarabic.ae/20230326/9-قتلى-و74-جريحا-جراء-الكوارث-الطبيعية-الأخيرة-في-أفغانستان-1075154374.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081813996_395:0:3124:2047_1920x0_80_0_0_b12e5880224cd9f2351372cf2a1729c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات شرقي أفغانستان
توفي 35 شخصا على الأقل، نتيجة عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة شرقي أفغانستان.
وأفاد مدير إدارة الإعلام والثقافة بولاية ننغرهار، صديق الله قريشي، بأن "عددا كبيرا أصيب في أنحاء الولاية"، مؤكدا أن من بين القتلى خمسة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم عندما انهار سقف منزلهم في منطقة سرخ رود، وأصيب أربعة أفراد آخرين من الأسرة.
وأضاف قريشي أن "هناك نساء وأطفال بين القتلى والجرحى، وأن العاصفة دمرت العديد من الممتلكات والمحاصيل في أجزاء مختلفة من الولاية".
وذكر برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق، أن الأمطار الغزيرة في أفغانستان قتلت أكثر من 300 شخص ودمرت آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان شمالي البلاد يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي.
ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين، الشهر الماضي، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات
، التي ضربت ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.
وأفادت وكالة
"شينخوا" الصينية، تقلا عن بيان لحكومة المقاطعة الأفغانية، أن الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى حدوث فيضانات في المقاطعة، أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال.
وأضاف البيان أن الفيضانات المدمرة جرفت 300 منزل وألحقت أضرارا جسيمة بهم، موضحا أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية تلفت أيضا.
وفي الوقت نفسه، تزامنت الأمطار الغزيرة مع رياح عاتية دمرت الحدائق وأشجار الفاكهة في مقاطعات بلخ وسامانجان وتخار وقندوز وبغلان شمالي البلاد.