https://sarabic.ae/20240716/لمن-تدين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1090849518.html
لمن تدين الولايات المتحدة الأمريكية؟
لمن تدين الولايات المتحدة الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
لمن تدين الولايات المتحدة الأمريكية؟
2024-07-16T12:26+0000
2024-07-16T12:26+0000
2024-07-16T12:26+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090848981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5d0a1dc2bf8c7a975354cd4a38546cd.png
أعد فريق "سبوتنيك" إنفوغراف يوضح أكثر 10 دول في العالم تدين لها الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط التي تدين لها الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090848981_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6175e3c7524be040039c2e52cba2cd99.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لمن تدين الولايات المتحدة الأمريكية؟
لمن تدين الولايات المتحدة الأمريكية؟
لمن تدين الولايات المتحدة الأمريكية؟
أكدت بيانات متعلقة بديون الدول، أن الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الدول المدينة في العالم. جمعت "سبوتنيك" بيانات عن الدول التي تدين لها واشنطن، إذ يبلغ حجم الديون بمليارات الدولارات.
أعد فريق "سبوتنيك" إنفوغراف يوضح أكثر 10 دول في العالم تدين لها الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط التي تدين لها الولايات المتحدة.