https://sarabic.ae/20240716/نواب-بالكونغرس-يطالبون-بايدن-بالانسحاب-من-السباق-الرئاسي-1090844102.html
نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي
نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
رصدت وسائل إعلام أمريكية، قائمة بأسماء أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، الذين طالبوا الرئيس جو بايدن، بالانسحاب من سباق الرئاسة، في أعقاب "الأداء... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T09:18+0000
2024-07-16T09:18+0000
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انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي
انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي
نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي
09:18 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 16.07.2024)
رصدت وسائل إعلام أمريكية، قائمة بأسماء أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، الذين طالبوا الرئيس جو بايدن، بالانسحاب من سباق الرئاسة، في أعقاب "الأداء الكارثي" في المناظرة الرئاسية مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.