"هلا مدريد"... مبابي يحيي لحظة رونالدو... فيديو
© AFP 2023 / Javier Sorianoلاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب في نادي "ريال مدريد"
© AFP 2023 / Javier Soriano
تابعنا عبر
استذكر الكثيرون حول العالم، بعد مشاهدة النجم الفرنسي كليان مبابي، في ملعب "سنتياغو برنابيو"، وهو يخاطب جمهور نادي ريال مدريد، بأعلى صوته: "هلا مدريد"، مشهدا مماثلا للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، عند انضمامه للنادي الإسباني.
وشارك الكثيرون حول العالم مقطع فيديو لكل من مبابي ورونالدو، يوثق لحظات تقديم النجمين من قبل النادي للجمهور، حيث ظهرا في مشهدين متطابقين وهما يرددان شعار نادي ريال مدريد "هلا مدريد".
وقدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي، في ملعب "سنتياغو برنابيو".
قدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد الفرنسي كليان إمبابي في ملعب سنتياغو برنابيو.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 16, 2024
ووقّع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى غاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي. pic.twitter.com/pQZLfL57qV
ووقّع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، لغاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي المعتمد من النادي.
وتوجه مبابي، إلى ملعب "سنتياغو برنابيو"، مرتديا القميص رقم 9، الذي سيرتديه خلال الفترة المقبلة، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف شخص.
هـــلا .. مدريد 🔝👏👌 pic.twitter.com/hoCMAhQslD— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) July 16, 2024
وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن حلمه باللعب في ريال مدريد "أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم".
🚨— مبابي :— عالم كريستيانو (@CR7xWorld) July 16, 2024
"لقد قلت 1،2،3، هلا مدريد على طريقة قدوتي كريستيانو من أجله، فعلتها تقديرًا لهُ". 🥹 pic.twitter.com/oHddXuttU8
ويأتي تقديم ريال مدريد، لمبابي، بعد أيام من خروجه مع منتخب فرنسا، من نصف نهائي بطولة يورو 2024، بخسارة (1-2) أمام إسبانيا.
وكان ريال مدريد، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع مبابي، عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان.