https://sarabic.ae/20240716/هلا-مدريد-مبابي-يحيي-لحظة-رونالدو-فيديو--1090854596.html

"هلا مدريد"... مبابي يحيي لحظة رونالدو... فيديو

"هلا مدريد"... مبابي يحيي لحظة رونالدو... فيديو

سبوتنيك عربي

استذكر الكثيرون حول العالم، بعد مشاهدة النجم الفرنسي كليان مبابي، في ملعب "سنتياغو برنابيو"، وهو يخاطب جمهور نادي ريال مدريد، بأعلى صوته: "هلا مدريد"، مشهدا... 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T14:56+0000

2024-07-16T14:56+0000

2024-07-16T14:56+0000

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نادي الفيديو

رياضة

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وشارك الكثيرون حول العالم مقطع فيديو لكل من مبابي ورونالدو، يوثق لحظات تقديم النجمين من قبل النادي للجمهور، حيث ظهرا في مشهدين متطابقين وهما يرددان شعار نادي ريال مدريد "هلا مدريد".وقدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي، في ملعب "سنتياغو برنابيو".ووقّع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، لغاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي المعتمد من النادي.وتوجه مبابي، إلى ملعب "سنتياغو برنابيو"، مرتديا القميص رقم 9، الذي سيرتديه خلال الفترة المقبلة، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف شخص.وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن حلمه باللعب في ريال مدريد "أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم".ويأتي تقديم ريال مدريد، لمبابي، بعد أيام من خروجه مع منتخب فرنسا، من نصف نهائي بطولة يورو 2024، بخسارة (1-2) أمام إسبانيا.وكان ريال مدريد، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع مبابي، عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

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نادي الفيديو, رياضة