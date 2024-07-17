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https://sarabic.ae/20240717/إيران-تؤكد-أن-الانفجار-في-أصفهان-لا-علاقة-له-بالموقع-النووي-فيها-1090875525.html
إيران تؤكد أن الانفجار في أصفهان لا علاقة له بالموقع النووي فيها
إيران تؤكد أن الانفجار في أصفهان لا علاقة له بالموقع النووي فيها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنّ دويَ الانفجار الذي سُمع أخيرا في أصفهان، لم يكن قريبا من الموقع النووي فيها. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T11:59+0000
2024-07-17T11:59+0000
إيران
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وقال إسلامي للصحفيين عقب اجتماع للحكومة إن "الانفجار الأخير في أصفهان لا علاقة له بالصناعة النووية ولم يكن قريبا من موقعنا". وردًا على سؤال بشأن إطلاق الدفاع الجوي المستقر على طريق مدينة قم، قال "لا علاقة لهذا الحادث بالمواقع النووية".وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية أن طهران أطلقت ثلاثة مواقع إشعاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أنه "سيتم تدشين هذه المواقع في أغسطس المقبل".تقع محافظة أصفهان وسط إيران، وهي مدينة تاريخية صناعية وسياحية، وهي ثالث أكبر مدينة في البلاد وأكثرها اكتظاظا بالسكان، وتمثل مركزا بارزا في مجال التصنيع العسكري.تضم أصفهان مواقع نووية وعسكرية حساسة مثل منشأة "نطنز" النووية لتخصيب اليورانيوم وصناعة أجهزة الطرد المركزي، وقاعدة "هشتم شكاري" الجوية التابعة للجيش الإيراني، وقاعدة "نصر" الجوية لصناعة المسيرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد شهدت الفترة الماضية جملة من الأحداث والتفجيرات.
https://sarabic.ae/20230201/من-أين-انطلق-هجوم-أصفهان-وكيف-يمكن-أن-تتسلل-المسيرات-إلى-منشآت-إيرانية-حساسة؟-1072995679.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

إيران تؤكد أن الانفجار في أصفهان لا علاقة له بالموقع النووي فيها

11:59 GMT 17.07.2024
© AFP 2023 / Iranian Army officeمناورات "اقتدار 1401" تشارك فيها القوات البرية للجيش الإيراني تشارك في مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد في 8 سبتمبر 2022
مناورات اقتدار 1401 تشارك فيها القوات البرية للجيش الإيراني تشارك في مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد في 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / Iranian Army office
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنّ دويَ الانفجار الذي سُمع أخيرا في أصفهان، لم يكن قريبا من الموقع النووي فيها.
وقال إسلامي للصحفيين عقب اجتماع للحكومة إن "الانفجار الأخير في أصفهان لا علاقة له بالصناعة النووية ولم يكن قريبا من موقعنا". وردًا على سؤال بشأن إطلاق الدفاع الجوي المستقر على طريق مدينة قم، قال "لا علاقة لهذا الحادث بالمواقع النووية".
وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية أن طهران أطلقت ثلاثة مواقع إشعاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أنه "سيتم تدشين هذه المواقع في أغسطس المقبل".
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
من أين انطلق هجوم أصفهان... وكيف يمكن أن تتسلل المسيرات إلى منشآت إيرانية حساسة؟
1 فبراير 2023, 13:21 GMT
تقع محافظة أصفهان وسط إيران، وهي مدينة تاريخية صناعية وسياحية، وهي ثالث أكبر مدينة في البلاد وأكثرها اكتظاظا بالسكان، وتمثل مركزا بارزا في مجال التصنيع العسكري.
تضم أصفهان مواقع نووية وعسكرية حساسة مثل منشأة "نطنز" النووية لتخصيب اليورانيوم وصناعة أجهزة الطرد المركزي، وقاعدة "هشتم شكاري" الجوية التابعة للجيش الإيراني، وقاعدة "نصر" الجوية لصناعة المسيرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد شهدت الفترة الماضية جملة من الأحداث والتفجيرات.
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