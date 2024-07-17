https://sarabic.ae/20240717/احتجاجات-تشتعل-في-العراق-ضد-انقطاع-الكهرباء-ونقص-المياه-1090872153.html

احتجاجات تشتعل في العراق اعتراضا على انقطاع الكهرباء ونقص المياه

احتجاجات تشتعل في العراق اعتراضا على انقطاع الكهرباء ونقص المياه

سبوتنيك عربي

احتجاجات تشتعل في العراق ضد انقطاع الكهرباء ونقص المياه

2024-07-17T11:37+0000

2024-07-17T11:37+0000

2024-07-17T11:58+0000

وسائط متعددة

صور

العراق

أخبار العراق اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090872323_0:292:2800:1867_1920x0_80_0_0_44f11b3f12816961c85ae52e9f858487.jpg

ألقت عقود من الحرب بظلالها على البنية التحتية للبلاد وأصبحت في حالة يُرثى لها، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الوضع خلال فصل الصيف الحار في البلاد، حيث تصل درجات الحرارة في كثير من الأحيان في المحافظات الجنوبية إلى 50 درجة مئوية، كما تعاني عشرات القرى في الديوانية منذ سنوات من نقص المياه، بسبب الجفاف المستمر منذ 4 سنوات وانخفاض تدفق مياه الأنهار.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

احتجاجات تشتعل في العراق ضد انقطاع الكهرباء ونقص المياه