احتجاجات تشتعل في العراق اعتراضا على انقطاع الكهرباء ونقص المياه
متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.
متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.
رجل إطفاء يطفئ حريق إطارات أشعله متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
رجل إطفاء يطفئ حريق إطارات أشعله متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق بالإطارات المحترقة خلال احتجاج على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو/ تموز 2024
متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق بالإطارات المحترقة خلال احتجاج على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو/ تموز 2024
متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
متظاهر يقف أمام الإطارات المشتعلة، خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
متظاهر يقف أمام الإطارات المشتعلة، خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.
متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية، وذلك على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.
متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية، وذلك على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.