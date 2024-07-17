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احتجاجات تشتعل في العراق اعتراضا على انقطاع الكهرباء ونقص المياه
احتجاجات تشتعل في العراق اعتراضا على انقطاع الكهرباء ونقص المياه
سبوتنيك عربي
احتجاجات تشتعل في العراق ضد انقطاع الكهرباء ونقص المياه
2024-07-17T11:37+0000
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ألقت عقود من الحرب بظلالها على البنية التحتية للبلاد وأصبحت في حالة يُرثى لها، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الوضع خلال فصل الصيف الحار في البلاد، حيث تصل درجات الحرارة في كثير من الأحيان في المحافظات الجنوبية إلى 50 درجة مئوية، كما تعاني عشرات القرى في الديوانية منذ سنوات من نقص المياه، بسبب الجفاف المستمر منذ 4 سنوات وانخفاض تدفق مياه الأنهار.
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احتجاجات تشتعل في العراق ضد انقطاع الكهرباء ونقص المياه
احتجاجات تشتعل في العراق ضد انقطاع الكهرباء ونقص المياه

احتجاجات تشتعل في العراق اعتراضا على انقطاع الكهرباء ونقص المياه

11:37 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 11:58 GMT 17.07.2024)
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على الرغم من غناه بالنفط، فقد شهد العراق معاناة بنيته التحتية بعد عقود من الحروب والصراعات السياسية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة عن الشبكة العامة مع عدم قدرة المولدات على التعامل مع الضغط.
ألقت عقود من الحرب بظلالها على البنية التحتية للبلاد وأصبحت في حالة يُرثى لها، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الوضع خلال فصل الصيف الحار في البلاد، حيث تصل درجات الحرارة في كثير من الأحيان في المحافظات الجنوبية إلى 50 درجة مئوية، كما تعاني عشرات القرى في الديوانية منذ سنوات من نقص المياه، بسبب الجفاف المستمر منذ 4 سنوات وانخفاض تدفق مياه الأنهار.
© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.

متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Hayder Indhar

رجل إطفاء يطفئ حريق إطارات أشعله متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

رجل إطفاء يطفئ حريق إطارات أشعله متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2023 / Hayder Indhar

رجل إطفاء يطفئ حريق إطارات أشعله متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق بالإطارات المحترقة خلال احتجاج على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو/ تموز 2024

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق بالإطارات المحترقة خلال احتجاج على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق بالإطارات المحترقة خلال احتجاج على انقطاع الكهرباء ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو/ تموز 2024

© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يتجمعون لإغلاق طريق خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهر يقف أمام الإطارات المشتعلة، خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

متظاهر يقف أمام الإطارات المشتعلة، خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهر يقف أمام الإطارات المشتعلة، خلال احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، في قرية الشافعية على المشارف الجنوبية الغربية للديوانية، جنوب وسط العراق، في 15 يوليو 2024.

© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية، وذلك على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.

متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية، وذلك على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2023 / Hayder Indhar

متظاهرون يحرقون إطارات لإغلاق طريق أثناء تجمعهم للاحتجاج على تدهور إمدادات الكهرباء اليومية، وذلك على طريق في منطقة غماس بمحافظة الديوانية العراقية، 13 يوليو 2024.

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