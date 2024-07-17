https://sarabic.ae/20240717/البيت-الأبيض-إصابة-الرئيس-الأمريكي-بفيروس-كورونا-1090900447.html

البيت الأبيض: إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

البيت الأبيض: إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض فجر اليوم الخميس، تشخيص إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالفيروس. 17.07.2024, سبوتنيك عربي

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الرئيس الأمريكي

البيت الأبيض

فيروس كورونا

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وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: "في وقت سابق من اليوم، عقب أول حدث له في لاس فيغاس، ثبتت إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19".وأضافت أن الزعيم الأمريكي تلقى اللقاح ويعاني حاليًا من أعراض خفيفة للمرض. وأشارت أيضًا إلى أن بايدن يعتزم عزل نفسه في مقر إقامته بولاية ديلاوير مع استمراره في العمل كرئيس للولايات المتحدة.وقال بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، "أشعر أنني بحالة جيدة"، ملوحًا بإبهامه للصحفيين بينما كان يخرج من سيارته الليموزين المسماة "الوحش"، قبل أن يستقل طائرة الرئاسة "إير فورس وان" متجهًا للعزل في منزله الشاطئي في ريهوبوث بولاية ديلاوير.وكان بايدن يعتزم السفر إلى منزله لقضاء العطلة في ولاية ديلاوير "حيث سيعزل نفسه وسيواصل القيام بجميع مهامه بشكل كامل خلال تلك الفترة"، وفقًا لبيان البيت الأبيض.كما أعلن متحدث في المؤتمر السنوي لـ UnidosUS، والذي تم بثه على قناة البيت الأبيض على يوتيوب، أن الرئيس جو بايدن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.من جانبه، قال طبيب البيت الأبيض إن: "بايدن يعاني من أعراض تشمل سيلان الأنف وسعالا و شعورا عاما بالتعب بعد فحص إيجابي لكوفيد".وكان من المقرر أن يلقي بايدن خطابًا في الحدث الذي يُعقد في لاس فيغاس بعد ظهر الأربعاء، كجزء من جهوده لحشد الناخبين من أصل إسباني قبل الانتخابات في نوفمبر.

https://sarabic.ae/20220730/البيت-الأبيض-يعلن-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-مجددا-1065775396.html

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الرئيس الأمريكي, البيت الأبيض, فيروس كورونا