https://sarabic.ae/20240717/المستشار-الألماني-يدعو-لبذل-كل-الجهود-للعودة-إلى-اتفاقيات-الحد-من-التسلح-1090900133.html

المستشار الألماني يدعو لبذل كل الجهود للعودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح

المستشار الألماني يدعو لبذل كل الجهود للعودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح

سبوتنيك عربي

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بذل كل الجهود الممكنة لكي تتمكن القوى الكبرى يومًا ما من العودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح، مهما بدت هذه الفكرة غير... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T23:04+0000

2024-07-17T23:04+0000

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وقال شولتس في مقابلة مع المذيع الألماني "ARD" يوم الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان يتفهم مخاوف المواطنين الألمان بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة وسباق تسلح: "يجب أن يؤدي كل ما نقوم به إلى تلك اللحظة - مهما بدت بعيدة - عندما يجري التباحث حول الحد من التسلح بين القوى الكبرى في العالم، عندما نضع حدًا لسباق التسلح، وعندما نتفق مع بعضنا البعض على تقليل الأسلحة".وفي الوقت نفسه، قال المستشار إن روسيا هي التي انسحبت من اتفاقيات الحد من التسلح، وأن الغرب يجب أن يكون قويًا الآن حتى لا يمكن مهاجمته.يشار إلى أنه في 10 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه اعتبارًا من عام 2026، ستبدأ الولايات المتحدة في نشر أنظمة صواريخ بعيدة المدى بشكل متقطع في ألمانيا في محاولة لتطوير وجود دائم لهذه الأصول في المنطقة. ويشمل ذلك صواريخ SM-6، وTomahawk، والصواريخ الفرط صوتية قيد التطوير.

https://sarabic.ae/20240318/أمريكا-تعلن-رغبتها-في-مناقشة-الحد-من-التسلح-مع-روسيا-والصين-1087120837.html

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