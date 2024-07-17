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المستشار الألماني يدعو لبذل كل الجهود للعودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح
المستشار الألماني يدعو لبذل كل الجهود للعودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح
سبوتنيك عربي
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بذل كل الجهود الممكنة لكي تتمكن القوى الكبرى يومًا ما من العودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح، مهما بدت هذه الفكرة غير... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T23:04+0000
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وقال شولتس في مقابلة مع المذيع الألماني "ARD" يوم الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان يتفهم مخاوف المواطنين الألمان بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة وسباق تسلح: "يجب أن يؤدي كل ما نقوم به إلى تلك اللحظة - مهما بدت بعيدة - عندما يجري التباحث حول الحد من التسلح بين القوى الكبرى في العالم، عندما نضع حدًا لسباق التسلح، وعندما نتفق مع بعضنا البعض على تقليل الأسلحة".وفي الوقت نفسه، قال المستشار إن روسيا هي التي انسحبت من اتفاقيات الحد من التسلح، وأن الغرب يجب أن يكون قويًا الآن حتى لا يمكن مهاجمته.يشار إلى أنه في 10 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه اعتبارًا من عام 2026، ستبدأ الولايات المتحدة في نشر أنظمة صواريخ بعيدة المدى بشكل متقطع في ألمانيا في محاولة لتطوير وجود دائم لهذه الأصول في المنطقة. ويشمل ذلك صواريخ SM-6، وTomahawk، والصواريخ الفرط صوتية قيد التطوير.
https://sarabic.ae/20240318/أمريكا-تعلن-رغبتها-في-مناقشة-الحد-من-التسلح-مع-روسيا-والصين-1087120837.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, الحد من التسلح, العالم, أخبار العالم الآن

المستشار الألماني يدعو لبذل كل الجهود للعودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح

23:04 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 23:05 GMT 17.07.2024)
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بذل كل الجهود الممكنة لكي تتمكن القوى الكبرى يومًا ما من العودة إلى اتفاقيات الحد من التسلح، مهما بدت هذه الفكرة غير مرجحة الآن.
وقال شولتس في مقابلة مع المذيع الألماني "ARD" يوم الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان يتفهم مخاوف المواطنين الألمان بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة وسباق تسلح: "يجب أن يؤدي كل ما نقوم به إلى تلك اللحظة - مهما بدت بعيدة - عندما يجري التباحث حول الحد من التسلح بين القوى الكبرى في العالم، عندما نضع حدًا لسباق التسلح، وعندما نتفق مع بعضنا البعض على تقليل الأسلحة".
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وفي الوقت نفسه، قال المستشار إن روسيا هي التي انسحبت من اتفاقيات الحد من التسلح، وأن الغرب يجب أن يكون قويًا الآن حتى لا يمكن مهاجمته.
يشار إلى أنه في 10 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه اعتبارًا من عام 2026، ستبدأ الولايات المتحدة في نشر أنظمة صواريخ بعيدة المدى بشكل متقطع في ألمانيا في محاولة لتطوير وجود دائم لهذه الأصول في المنطقة. ويشمل ذلك صواريخ SM-6، وTomahawk، والصواريخ الفرط صوتية قيد التطوير.
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