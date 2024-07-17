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https://sarabic.ae/20240717/بعد-مشاجرة-مع-الأمن-وفاة-ممثل-مصري-أمام-مستشفى-تثير-صدمة-وغضبا-عارما-فيديو-1090896032.html
بعد "مشاجرة مع الأمن".. وفاة ممثل مصري أمام مستشفى تثير صدمة وغضبا عارما.. فيديو
بعد "مشاجرة مع الأمن".. وفاة ممثل مصري أمام مستشفى تثير صدمة وغضبا عارما.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مصر واقعة حزينة، تسببت بوفاة الممثل المصري تامر ضيائي، أمام بوابة مستشفى للسرطان بالقاهرة، في أعقاب مشاجرة مع عنصر أمن. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T19:04+0000
2024-07-17T19:07+0000
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وحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة في ملابسات وفاة ضيائي (50 عاما)، تشير إلى أنه كان يصطحب زوجته لمستشفى السرطان لتلقي جرعة العلاج الكيماوي.وأثناء خروج ضيائي، سقط على البوابة الخاصة بالمستشفى متوفيا، بعد أن تعرض لهبوط حاد في ضغط الدم، طبقا لما نقلته الصحيفة.وأكد نقيب الممثلين، أشرف زكي، ذلك قائلا لصحيفة "المصري اليوم"، إن ضيائي توفي من جراء "الاعتداء من قبل أحد الأشخاص"، وليس بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.فيما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن السلطات المختصة تجري تحقيقا في القضية والاستماع لأقوال عناصر أمن المستشفى والمسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وكان ضيائي قد شارك في عدد من الأعمال الفنية، آخرها مسلسل "عملة نادرة"، كما ظهر بأفلام "واحد صفر" و"رامي الاعتصامي" و"أنا مش معاهم".
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بعد "مشاجرة مع الأمن".. وفاة ممثل مصري أمام مستشفى تثير صدمة وغضبا عارما.. فيديو

19:04 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 19:07 GMT 17.07.2024)
CC0 / 1662222 / مستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
CC0 / 1662222 /
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شهدت مصر واقعة حزينة، تسببت بوفاة الممثل المصري تامر ضيائي، أمام بوابة مستشفى للسرطان بالقاهرة، في أعقاب مشاجرة مع عنصر أمن.
وحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة في ملابسات وفاة ضيائي (50 عاما)، تشير إلى أنه كان يصطحب زوجته لمستشفى السرطان لتلقي جرعة العلاج الكيماوي.

إلا أن عنصر أمن رفض دخوله المستشفى وأخبره بوجود مرور (متابعة لمرور مدير أو مسؤول) وتشاجر معه فصفعه الفنان على وجهه ورد له عنصر الأمن الصفعة وتركه وغادر.

وأثناء خروج ضيائي، سقط على البوابة الخاصة بالمستشفى متوفيا، بعد أن تعرض لهبوط حاد في ضغط الدم، طبقا لما نقلته الصحيفة.
وأكد نقيب الممثلين، أشرف زكي، ذلك قائلا لصحيفة "المصري اليوم"، إن ضيائي توفي من جراء "الاعتداء من قبل أحد الأشخاص"، وليس بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق"، ألقت السلطات القبض على عنصر الأمن بمستشفى أورام الثدي في التجمع الأول بعد نشوب مشاجرة بينه وبين الفنان المسرحي.

فيما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن السلطات المختصة تجري تحقيقا في القضية والاستماع لأقوال عناصر أمن المستشفى والمسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان ضيائي قد شارك في عدد من الأعمال الفنية، آخرها مسلسل "عملة نادرة"، كما ظهر بأفلام "واحد صفر" و"رامي الاعتصامي" و"أنا مش معاهم".
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