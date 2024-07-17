https://sarabic.ae/20240717/طهران-اتفاق-نقل-الغاز-الروسي-إلى-إيران-ثورة-اقتصادية-وصناعية-ستعود-بالنفع-على-المنطقة--1090879781.html
طهران: اتفاق نقل الغاز الروسي إلى إيران ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على المنطقة
طهران: اتفاق نقل الغاز الروسي إلى إيران ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على المنطقة
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اتفاق نقل الغاز الروسي إلى بلاده "ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على دول المنطقة والدول المجاورة". 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T12:31+0000
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وقال أوجي، في تصريحات للصحفيين على هامش مجلس الحكومة، الأربعاء إنه "قبل أقل من شهر، تم توقيع وثائق بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم الروسية. وسيتم إرسال جزء كبير من الغاز الروسي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليتم استغلاله للاستهلاك والتصدير وإمدادات الطاقة للدول المجاورة".ويشار إلى حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بالحكومة الثالثة عشر، وهي الحكومة التي وقعت وزارة النفط فيها مذكرة تفاهم مع روسيا لتحويل إيران إلى مركز للغاز بالمنطقة، وهو إجراء جاء لتحقيق وعد أطلقه الرئيس الراحل.وفي هذا الإطار، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثل روسيا الاتحادية ووزير النفط الإيراني، أمس في طهران، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، يتم بموجبه توريد الغاز الروسي إلى إيران.وقال الوزير جواد إنه "تم توفير الوقود المستدام لمحطات الطاقة ومحطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، لذلك ليس لدينا أي مشكلات في هذا المجال".
https://sarabic.ae/20220222/وزير-إيراني-لدى-روسيا-وإيران-وقطر-احتياطيات-غاز-كبيرة-ولا-يمكن-التنبؤ-بمستقبل-السوق-1058978455.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
طهران: اتفاق نقل الغاز الروسي إلى إيران ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على المنطقة
اعتبر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اتفاق نقل الغاز الروسي إلى بلاده "ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على دول المنطقة والدول المجاورة".
وقال أوجي، في تصريحات للصحفيين
على هامش مجلس الحكومة، الأربعاء إنه "قبل أقل من شهر، تم توقيع وثائق بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم الروسية. وسيتم إرسال جزء كبير من الغاز الروسي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليتم استغلاله للاستهلاك والتصدير وإمدادات الطاقة للدول المجاورة".
22 فبراير 2022, 07:03 GMT
وتابع: "يمكن القول بثقة إن العمل العظيم لدبلوماسية الطاقة للحكومة الثالثة عشر هي توقيع وثيقة اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي سيؤدي إلى ثورة اقتصادية وثورة صناعية، وسيكون سبب اعتماد أمن الطاقة في المنطقة والدول المجاورة عبر إيران".
ويشار إلى حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بالحكومة الثالثة عشر، وهي الحكومة التي وقعت وزارة النفط فيها مذكرة تفاهم مع روسيا لتحويل إيران إلى مركز للغاز بالمنطقة، وهو إجراء جاء لتحقيق وعد أطلقه الرئيس الراحل.
وفي هذا الإطار، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثل روسيا الاتحادية ووزير النفط الإيراني، أمس في طهران، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، يتم بموجبه توريد الغاز الروسي إلى إيران.
وقال الوزير جواد إنه "تم توفير الوقود المستدام لمحطات الطاقة ومحطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، لذلك ليس لدينا أي مشكلات في هذا المجال".