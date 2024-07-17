https://sarabic.ae/20240717/عودة-وحدة-للطاقة-بمحطة-روستوف-النووية-إلى-العمل-بعد-توقفها-أمس-1090866861.html
عودة وحدة للطاقة بمحطة روستوف النووية إلى العمل بعد توقفها
عودة وحدة للطاقة بمحطة روستوف النووية إلى العمل بعد توقفها
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روزنرغراتوم" الروسية، المتخصصة في عمليات محطة الطاقة النووية، أنه قد تمت إعادة ربط وحدة للطاقة في محطة روستوف النووية بالشبكة بعد توقفها أمس. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T03:31+0000
2024-07-17T03:31+0000
2024-07-17T03:31+0000
روستوف
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موسكو، 17 يوليو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في السادس عشر من تموز/يوليو، عند الساعة 22:28 بتوقيت موسكو، وبعد تحديد أسباب الحماية الكهربائية والقضاء عليها بسرعة، قامت وحدة الطاقة رقم 1 في محطة روستوف للطاقة النووية بتشغيل الشبكة، وقد تم توفير الكهرباء اللازمة لاستعادة إمدادات الطاقة في المنطقة".وأضافت أنه "تم إغلاق الوحدة رقم 1 في الساعة 15:21 يوم 16 تموز/يوليو بسبب إنذار كاذب، ولتحديد الأسباب وربطها بسرعة بالشبكة، حشدت محطة روستوف للطاقة النووية كل الجهود، وتم سحب الموظفين الإضافيين في حالة إجراء إصلاحات غير مجدولة".وأشارت الشركة إلى أن وحدة الطاقة أصبحت الآن متصلة بالشبكة وتحمل حمولة كاملة تبلغ 1000 ميجاوات.يشار إلى أنه تم إيقاف وحدة الطاقة يوم الثلاثاء بسبب تفعيل حماية المولد، وعملت المعدات الآلية بشكل طبيعي وفقًا لخوارزميات التصميم، وكانت خلفية الإشعاع طبيعية، حسبما ذكرت خدمة الصحافة للمحطة النووية.وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء إن استهلاك الطاقة تم تقييده بمقدار 1.5 جيجاوات في جنوب روسيا بسبب عطل في معدات التوليد للمحطة النووية.
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روستوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روستوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
عودة وحدة للطاقة بمحطة روستوف النووية إلى العمل بعد توقفها
أعلنت شركة "روزنرغراتوم" الروسية، المتخصصة في عمليات محطة الطاقة النووية، أنه قد تمت إعادة ربط وحدة للطاقة في محطة روستوف النووية بالشبكة بعد توقفها أمس.
موسكو، 17 يوليو - سبوتنيك
. وقالت الشركة في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في السادس عشر من تموز/يوليو، عند الساعة 22:28 بتوقيت موسكو، وبعد تحديد أسباب الحماية الكهربائية والقضاء عليها بسرعة، قامت وحدة الطاقة رقم 1 في محطة روستوف للطاقة النووية بتشغيل الشبكة، وقد تم توفير الكهرباء اللازمة لاستعادة إمدادات الطاقة في المنطقة".
وأضافت أنه "تم إغلاق الوحدة رقم 1 في الساعة 15:21 يوم 16 تموز/يوليو بسبب إنذار كاذب، ولتحديد الأسباب وربطها بسرعة بالشبكة، حشدت محطة روستوف للطاقة النووية
كل الجهود، وتم سحب الموظفين الإضافيين في حالة إجراء إصلاحات غير مجدولة".
وأشارت الشركة إلى أن وحدة الطاقة أصبحت الآن متصلة بالشبكة وتحمل حمولة كاملة تبلغ 1000 ميجاوات.
يشار إلى أنه تم إيقاف وحدة الطاقة يوم الثلاثاء بسبب تفعيل حماية المولد، وعملت المعدات الآلية بشكل طبيعي وفقًا لخوارزميات التصميم، وكانت خلفية الإشعاع طبيعية، حسبما ذكرت خدمة الصحافة للمحطة النووية.
وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء إن استهلاك الطاقة تم تقييده بمقدار 1.5 جيجاوات في جنوب روسيا بسبب عطل في معدات التوليد للمحطة النووية.