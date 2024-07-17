https://sarabic.ae/20240717/عودة-وحدة-للطاقة-بمحطة-روستوف-النووية-إلى-العمل-بعد-توقفها-أمس-1090866861.html

عودة وحدة للطاقة بمحطة روستوف النووية إلى العمل بعد توقفها

عودة وحدة للطاقة بمحطة روستوف النووية إلى العمل بعد توقفها

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "روزنرغراتوم" الروسية، المتخصصة في عمليات محطة الطاقة النووية، أنه قد تمت إعادة ربط وحدة للطاقة في محطة روستوف النووية بالشبكة بعد توقفها أمس. 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T03:31+0000

2024-07-17T03:31+0000

2024-07-17T03:31+0000

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موسكو، 17 يوليو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في السادس عشر من تموز/يوليو، عند الساعة 22:28 بتوقيت موسكو، وبعد تحديد أسباب الحماية الكهربائية والقضاء عليها بسرعة، قامت وحدة الطاقة رقم 1 في محطة روستوف للطاقة النووية بتشغيل الشبكة، وقد تم توفير الكهرباء اللازمة لاستعادة إمدادات الطاقة في المنطقة".وأضافت أنه "تم إغلاق الوحدة رقم 1 في الساعة 15:21 يوم 16 تموز/يوليو بسبب إنذار كاذب، ولتحديد الأسباب وربطها بسرعة بالشبكة، حشدت محطة روستوف للطاقة النووية كل الجهود، وتم سحب الموظفين الإضافيين في حالة إجراء إصلاحات غير مجدولة".وأشارت الشركة إلى أن وحدة الطاقة أصبحت الآن متصلة بالشبكة وتحمل حمولة كاملة تبلغ 1000 ميجاوات.يشار إلى أنه تم إيقاف وحدة الطاقة يوم الثلاثاء بسبب تفعيل حماية المولد، وعملت المعدات الآلية بشكل طبيعي وفقًا لخوارزميات التصميم، وكانت خلفية الإشعاع طبيعية، حسبما ذكرت خدمة الصحافة للمحطة النووية.وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء إن استهلاك الطاقة تم تقييده بمقدار 1.5 جيجاوات في جنوب روسيا بسبب عطل في معدات التوليد للمحطة النووية.

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