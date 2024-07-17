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كتائب "سيد الشهداء": استهداف قاعدة عين الأسد قد يكون ردا على تدخل أمريكا في الشأن العراقي
كتائب "سيد الشهداء": استهداف قاعدة عين الأسد قد يكون ردا على تدخل أمريكا في الشأن العراقي
سبوتنيك عربي
رأى المسؤول الإعلامي لكتائب "سيد الشهداء" العراقية، الشيخ كاظم الفرطوسي، أنّ استهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، التي تتمركز فيها قوات أمريكية ودولية،... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T09:22+0000
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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّه "حتى الساعة لم تظهر أيّ جهة وتبنت هذه العملية"، معلنًا أنّه "سيكون هناك تحقيق بنوعية الطائرات المستهدِفة لبيان الجهة التي قامت بهذه العملية خصوصًا وأنّه لم يتم تبني هذه العملية من أي جهة".ولفت الشيخ الفرطوسي إلى أنّ "انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي العراقية هو مطلب ضروري، لا سيّما وأنّنا لم نلاحظ أيّ نتائج ملموسة وجدّية بعد مرور أشهر من المفاوضات وبالتالي قد تكون هذه العملية هي رسالة إلى الجانب الأمريكي".وفيما يتعلق بدور الحكومة العراقية في هذا الإطار، قال الشيخ الفرطوسي إنّ "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه استحقاقات قادمة وبالتالي عليه أن يحقق أيّ إنجاز له في ملف الفصائل العراقية والعلاقة مع الولايات المتحدة".وأضاف أنّ "العمليات المسلحة تجاه الولايات المتحدة هي بقرار عراقي وليس إيراني، وهي ستحرج السوداني مع الإدارة الأمريكية من جهة، إلا أنّها قد تشكل له حافزاً للضغط على أمريكا وإجبارها على الانسحاب من العراق من جهة ثانية".
https://sarabic.ae/20240716/سياسي-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-الدوافع-الحقيقية-لتعيين-مبعوث-أممي-جديد-في-بغداد-خلفا-لبلاسخارت-1090859883.html
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العالم العربي, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك

كتائب "سيد الشهداء": استهداف قاعدة عين الأسد قد يكون ردا على تدخل أمريكا في الشأن العراقي

09:22 GMT 17.07.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraجنود أمريكيون يقفون وسط أضرار في موقع القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق
جنود أمريكيون يقفون وسط أضرار في موقع القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
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رأى المسؤول الإعلامي لكتائب "سيد الشهداء" العراقية، الشيخ كاظم الفرطوسي، أنّ استهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، التي تتمركز فيها قوات أمريكية ودولية، بطائرتين مسيرتين، قد يكون "بمثابة رد فعل على ممارسات الولايات المتحدة وتدخلها السافر في الشأن العراقي".
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّه "حتى الساعة لم تظهر أيّ جهة وتبنت هذه العملية"، معلنًا أنّه "سيكون هناك تحقيق بنوعية الطائرات المستهدِفة لبيان الجهة التي قامت بهذه العملية خصوصًا وأنّه لم يتم تبني هذه العملية من أي جهة".
ولفت الشيخ الفرطوسي إلى أنّ "انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي العراقية هو مطلب ضروري، لا سيّما وأنّنا لم نلاحظ أيّ نتائج ملموسة وجدّية بعد مرور أشهر من المفاوضات وبالتالي قد تكون هذه العملية هي رسالة إلى الجانب الأمريكي".
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وفيما يتعلق بدور الحكومة العراقية في هذا الإطار، قال الشيخ الفرطوسي إنّ "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه استحقاقات قادمة وبالتالي عليه أن يحقق أيّ إنجاز له في ملف الفصائل العراقية والعلاقة مع الولايات المتحدة".
وأضاف أنّ "العمليات المسلحة تجاه الولايات المتحدة هي بقرار عراقي وليس إيراني، وهي ستحرج السوداني مع الإدارة الأمريكية من جهة، إلا أنّها قد تشكل له حافزاً للضغط على أمريكا وإجبارها على الانسحاب من العراق من جهة ثانية".
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