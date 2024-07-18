https://sarabic.ae/20240718/أردوغان-يبحث-مع-ترامب-محاولة-اغتياله-ويشيد-بشجاعته-وقيادته-القوية-1090924679.html
أردوغان يبحث مع ترامب محاولة اغتياله ويشيد "بشجاعته وقيادته القوية"
أردوغان يبحث مع ترامب محاولة اغتياله ويشيد "بشجاعته وقيادته القوية"
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمناقشة محاولة اغتياله. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T15:22+0000
2024-07-18T15:22+0000
2024-07-18T15:22+0000
رجب طيب أردوغان
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وفي المكالمة، أدان أردوغان، من جديد، محاولة اغتيال ترامب، وأعرب عن أسفه للهجوم وتمنياته بالشفاء العاجل لترامب، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.كما وصف أردوغان محاولة اغتيال ترامب بأنها "اعتداء على الديمقراطية"، وذكر أن "موقف ترامب الشجاع بعد الهجوم الشنيع كان مثيرا للإعجاب، وأن استمرار برامجه دون انقطاع يعزز الديمقراطية، ويجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه مؤشر على الثقة في بُعد نظر الشعب الأمريكي". وأبلغ الرئيس التركي ترامب، أنه "أظهر قيادة قوية، من خلال رسائل الوحدة الهادئة التي يروج لها من أجل تقليل الاستقطاب والتوتر بعد محاولة اغتيال".وهنأ أردوغان، دونالد ترامب، كذلك، على ترشيحه رسميا كمرشح للرئاسة الأمريكية من قبل الحزب الجمهوري، معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مفيدة للشعب الأمريكي والعلاقات التركية الأمريكية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أردوغان يبحث مع ترامب محاولة اغتياله ويشيد "بشجاعته وقيادته القوية"
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمناقشة محاولة اغتياله.
وفي المكالمة، أدان أردوغان، من جديد، محاولة اغتيال ترامب، وأعرب عن أسفه للهجوم وتمنياته بالشفاء العاجل لترامب، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
كما وصف أردوغان محاولة اغتيال ترامب بأنها "اعتداء على الديمقراطية"، وذكر أن "موقف ترامب الشجاع بعد الهجوم الشنيع كان مثيرا للإعجاب، وأن استمرار برامجه دون انقطاع يعزز الديمقراطية، ويجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه مؤشر على الثقة في بُعد نظر الشعب الأمريكي".
وأبلغ الرئيس التركي ترامب، أنه "أظهر قيادة قوية، من خلال رسائل الوحدة الهادئة التي يروج لها من أجل تقليل الاستقطاب والتوتر بعد محاولة اغتيال".
وهنأ أردوغان، دونالد ترامب، كذلك، على ترشيحه رسميا كمرشح للرئاسة الأمريكية من قبل الحزب الجمهوري، معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مفيدة للشعب الأمريكي والعلاقات التركية الأمريكية.