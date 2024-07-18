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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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أردوغان يبحث مع ترامب محاولة اغتياله ويشيد "بشجاعته وقيادته القوية"
أردوغان يبحث مع ترامب محاولة اغتياله ويشيد "بشجاعته وقيادته القوية"
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمناقشة محاولة اغتياله. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T15:22+0000
2024-07-18T15:22+0000
رجب طيب أردوغان
دونالد ترامب
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وفي المكالمة، أدان أردوغان، من جديد، محاولة اغتيال ترامب، وأعرب عن أسفه للهجوم وتمنياته بالشفاء العاجل لترامب، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.كما وصف أردوغان محاولة اغتيال ترامب بأنها "اعتداء على الديمقراطية"، وذكر أن "موقف ترامب الشجاع بعد الهجوم الشنيع كان مثيرا للإعجاب، وأن استمرار برامجه دون انقطاع يعزز الديمقراطية، ويجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه مؤشر على الثقة في بُعد نظر الشعب الأمريكي". وأبلغ الرئيس التركي ترامب، أنه "أظهر قيادة قوية، من خلال رسائل الوحدة الهادئة التي يروج لها من أجل تقليل الاستقطاب والتوتر بعد محاولة اغتيال".وهنأ أردوغان، دونالد ترامب، كذلك، على ترشيحه رسميا كمرشح للرئاسة الأمريكية من قبل الحزب الجمهوري، معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مفيدة للشعب الأمريكي والعلاقات التركية الأمريكية.
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رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أردوغان يبحث مع ترامب محاولة اغتياله ويشيد "بشجاعته وقيادته القوية"

15:22 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
تابعنا عبر
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمناقشة محاولة اغتياله.
وفي المكالمة، أدان أردوغان، من جديد، محاولة اغتيال ترامب، وأعرب عن أسفه للهجوم وتمنياته بالشفاء العاجل لترامب، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
كما وصف أردوغان محاولة اغتيال ترامب بأنها "اعتداء على الديمقراطية"، وذكر أن "موقف ترامب الشجاع بعد الهجوم الشنيع كان مثيرا للإعجاب، وأن استمرار برامجه دون انقطاع يعزز الديمقراطية، ويجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه مؤشر على الثقة في بُعد نظر الشعب الأمريكي".
وأبلغ الرئيس التركي ترامب، أنه "أظهر قيادة قوية، من خلال رسائل الوحدة الهادئة التي يروج لها من أجل تقليل الاستقطاب والتوتر بعد محاولة اغتيال".
وهنأ أردوغان، دونالد ترامب، كذلك، على ترشيحه رسميا كمرشح للرئاسة الأمريكية من قبل الحزب الجمهوري، معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مفيدة للشعب الأمريكي والعلاقات التركية الأمريكية.
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