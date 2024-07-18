https://sarabic.ae/20240718/أعلى-10-دول-من-حيث-الفائض-التجاري-1090911868.html

أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري

أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري

سبوتنيك عربي

أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري

2024-07-18T11:17+0000

2024-07-18T11:17+0000

2024-07-18T11:17+0000

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في نهاية عام 2023، دخلت روسيا الاتحادية قائمة الدول العشر الأولى التي لديها أكبر فائض تجاري، وفقا لتحليل بيانات البنك الدولي الذي أجرته وكالة "سبوتنيك".وفي العام الماضي، كسبت الدول 23.3 تريليون دولار من صادرات السلع، و22.9 تريليون دولار من الواردات. وكان الفرق بين هذه المبالغ 365 مليار دولار.وكانت الصين هي الرائدة في الفائض التجاري، في حين حصلت ألمانيا على المركز الثاني بمبلغ 245.3 مليار دولار، وجاءت أيرلندا في المركز الثالث بمبلغ 178 مليار دولار، كما جاءت سنغافورة (155 مليار دولار) وسويسرا (131 مليار دولار) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.وبالرغم من العقوبات المفروضة ضدها، احتلت روسيا المركز السابع، حيث كسبت 121 مليار دولار من التجارة.وشملت الدول العشر الأولى ذات الميزان التجاري الإيجابي أيضًا هولندا (97 مليار دولار)، وأستراليا (83 مليار دولار)، والبرازيل (81 مليار دولار). كان هناك 43 دولة في العالم حققت 2.5 تريليون دولار من الدخل التجاري.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2024، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5%.وظهرت معدلات نمو عالية بشكل خاص في إنتاج المعدات الكهربائية (+10.1%)، والمشروبات (+11.2%)، والأثاث (+17.9%)، والمنتجات المعدنية الجاهزة (+37.4%)، فضلاً عن أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات +39.3%).

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سبوتنيك عربي

أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري