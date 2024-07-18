أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري

عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240718/أعلى-10-دول-من-حيث-الفائض-التجاري-1090911868.html
أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري
أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري
سبوتنيك عربي
أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري
2024-07-18T11:17+0000
2024-07-18T11:17+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
روسيا
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090911349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a94196e8ce0dcb48afa95967ee81451b.png
في نهاية عام 2023، دخلت روسيا الاتحادية قائمة الدول العشر الأولى التي لديها أكبر فائض تجاري، وفقا لتحليل بيانات البنك الدولي الذي أجرته وكالة "سبوتنيك".وفي العام الماضي، كسبت الدول 23.3 تريليون دولار من صادرات السلع، و22.9 تريليون دولار من الواردات. وكان الفرق بين هذه المبالغ 365 مليار دولار.وكانت الصين هي الرائدة في الفائض التجاري، في حين حصلت ألمانيا على المركز الثاني بمبلغ 245.3 مليار دولار، وجاءت أيرلندا في المركز الثالث بمبلغ 178 مليار دولار، كما جاءت سنغافورة (155 مليار دولار) وسويسرا (131 مليار دولار) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.وبالرغم من العقوبات المفروضة ضدها، احتلت روسيا المركز السابع، حيث كسبت 121 مليار دولار من التجارة.وشملت الدول العشر الأولى ذات الميزان التجاري الإيجابي أيضًا هولندا (97 مليار دولار)، وأستراليا (83 مليار دولار)، والبرازيل (81 مليار دولار). كان هناك 43 دولة في العالم حققت 2.5 تريليون دولار من الدخل التجاري.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2024، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5%.وظهرت معدلات نمو عالية بشكل خاص في إنتاج المعدات الكهربائية (+10.1%)، والمشروبات (+11.2%)، والأثاث (+17.9%)، والمنتجات المعدنية الجاهزة (+37.4%)، فضلاً عن أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات +39.3%).
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090911349_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_69922fa908fb49afbcea18bf01694f6f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري
أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري

أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري

11:17 GMT 18.07.2024
تابعنا عبر
تعرف على أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
في نهاية عام 2023، دخلت روسيا الاتحادية قائمة الدول العشر الأولى التي لديها أكبر فائض تجاري، وفقا لتحليل بيانات البنك الدولي الذي أجرته وكالة "سبوتنيك".
وفي العام الماضي، كسبت الدول 23.3 تريليون دولار من صادرات السلع، و22.9 تريليون دولار من الواردات. وكان الفرق بين هذه المبالغ 365 مليار دولار.
وكانت الصين هي الرائدة في الفائض التجاري، في حين حصلت ألمانيا على المركز الثاني بمبلغ 245.3 مليار دولار، وجاءت أيرلندا في المركز الثالث بمبلغ 178 مليار دولار، كما جاءت سنغافورة (155 مليار دولار) وسويسرا (131 مليار دولار) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وبالرغم من العقوبات المفروضة ضدها، احتلت روسيا المركز السابع، حيث كسبت 121 مليار دولار من التجارة.
أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري - سبوتنيك عربي
أعلى 10 دول من حيث الفائض التجاري - سبوتنيك عربي
وشملت الدول العشر الأولى ذات الميزان التجاري الإيجابي أيضًا هولندا (97 مليار دولار)، وأستراليا (83 مليار دولار)، والبرازيل (81 مليار دولار). كان هناك 43 دولة في العالم حققت 2.5 تريليون دولار من الدخل التجاري.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2024، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5%.
وظهرت معدلات نمو عالية بشكل خاص في إنتاج المعدات الكهربائية (+10.1%)، والمشروبات (+11.2%)، والأثاث (+17.9%)، والمنتجات المعدنية الجاهزة (+37.4%)، فضلاً عن أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات +39.3%).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала