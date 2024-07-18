أكبر قبيلة معزولة في العالم تظهر في غابات الأمازون.. فيديو وصور
© AP Photo / Uncreditedظهور "طرزان" الحقيقي في غابات الأمازون في البرازيل، 20 يوليو/تموز 2018
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
رصدت عدسات الكاميرات ظهورا لافتا لأفراد قبيلة "ماشكو بيرو" في غابات الأمازون، وهي القبلية التي لم يكن لأفرادها أي تواصل مع العالم الخارجي حتى الآن.
وينتشر أفراد القبيلة في غابات الأمازون بجنوب شرق بيرو، وتم رصد أنشطتهم في الأسابيع الأخيرة، خلال عمليات جمع الحطب والأخشاب في المنطقة.
وبحسب ما تم تداوله عن القبيلة، فإن أنشطة جمع الأخشاب في غابات الأمازون البيروفية، ربما أثرت سلبا على نمط الحياة القبلية وثقافتها التقليدية.
Z amazonského pralesa na jihovýchodě Peru v posledních týdnech stále častěji vycházejí domorodci z kmene Mashco Piro. Nutí je k tomu činnost dřevorubců, kteří se v místě chystají těžit cedrové a mahagonové dřevo. Kmen Mashco Piro patří mezi ty nejizolovanější, jeho členové dosud… pic.twitter.com/y6GGoQ207s— ČT24 (@CT24zive) July 18, 2024
وتعتبر قبيلة "ماشكو بيرو" من بين القبائل المعزولة، التي لا تتواصل مع العالم حتى الآن، حيث أن رصد ظهورهم في هذه المناطق ربما يكون بدافع البحث عن الطعام.
وتعالت أصوات المدافعين عن الشعوب الأصيلة حول العالم، مطالبين بعدم تعدي شركات قطع الأشجار على أراضي المناطق التابعة للقبيلة.