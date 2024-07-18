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أكبر قبيلة معزولة في العالم تظهر في غابات الأمازون.. فيديو وصور
أكبر قبيلة معزولة في العالم تظهر في غابات الأمازون.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
رصدت عدسات الكاميرات ظهورا لافتا لأفراد قبيلة "ماشكو بيرو" في غابات الأمازون، وهي القبلية التي لم يكن لأفرادها أي تواصل مع العالم الخارجي حتى الآن. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T10:20+0000
2024-07-18T10:20+0000
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وينتشر أفراد القبيلة في غابات الأمازون بجنوب شرق بيرو، وتم رصد أنشطتهم في الأسابيع الأخيرة، خلال عمليات جمع الحطب والأخشاب في المنطقة.وبحسب ما تم تداوله عن القبيلة، فإن أنشطة جمع الأخشاب في غابات الأمازون البيروفية، ربما أثرت سلبا على نمط الحياة القبلية وثقافتها التقليدية.وتعتبر قبيلة "ماشكو بيرو" من بين القبائل المعزولة، التي لا تتواصل مع العالم حتى الآن، حيث أن رصد ظهورهم في هذه المناطق ربما يكون بدافع البحث عن الطعام.وتعالت أصوات المدافعين عن الشعوب الأصيلة حول العالم، مطالبين بعدم تعدي شركات قطع الأشجار على أراضي المناطق التابعة للقبيلة.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

أكبر قبيلة معزولة في العالم تظهر في غابات الأمازون.. فيديو وصور

10:20 GMT 18.07.2024
© AP Photo / Uncreditedظهور "طرزان" الحقيقي في غابات الأمازون في البرازيل، 20 يوليو/تموز 2018
ظهور طرزان الحقيقي في غابات الأمازون في البرازيل، 20 يوليو/تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
رصدت عدسات الكاميرات ظهورا لافتا لأفراد قبيلة "ماشكو بيرو" في غابات الأمازون، وهي القبلية التي لم يكن لأفرادها أي تواصل مع العالم الخارجي حتى الآن.
وينتشر أفراد القبيلة في غابات الأمازون بجنوب شرق بيرو، وتم رصد أنشطتهم في الأسابيع الأخيرة، خلال عمليات جمع الحطب والأخشاب في المنطقة.
وبحسب ما تم تداوله عن القبيلة، فإن أنشطة جمع الأخشاب في غابات الأمازون البيروفية، ربما أثرت سلبا على نمط الحياة القبلية وثقافتها التقليدية.
وتعتبر قبيلة "ماشكو بيرو" من بين القبائل المعزولة، التي لا تتواصل مع العالم حتى الآن، حيث أن رصد ظهورهم في هذه المناطق ربما يكون بدافع البحث عن الطعام.
وتعالت أصوات المدافعين عن الشعوب الأصيلة حول العالم، مطالبين بعدم تعدي شركات قطع الأشجار على أراضي المناطق التابعة للقبيلة.
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