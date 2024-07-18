https://sarabic.ae/20240718/إعلام-أمريكي-يبدو-أن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-غير-مطروحة-على-الطاولة-في-الوقت-الحالي-1090929140.html

إعلام أمريكي: يبدو أن عضوية أوكرانيا في الناتو غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي

إعلام أمريكي: يبدو أن عضوية أوكرانيا في الناتو غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي

سبوتنيك عربي

كتبت صحيفة أمريكية، أن الوعود المتكررة من الغرب بشأن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، تعطي القيادة الأوكرانية توقعات مزيفة. 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T17:07+0000

2024-07-18T17:07+0000

2024-07-18T17:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

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وقالت الصحيفة: "ببساطة، الوعود الغربية مجرد كلام فارغ، ويبدو أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي".ويشير المقال إلى أن الوعود الكاذبة تولد آمالاً كاذبة، الأمر الذي يدفع أوكرانيا إلى "الاستمرار في اتباع استراتيجيتها الفاشلة لإعادة جميع الأراضي المفقودة وتجنب المفاوضات مع موسكو".وقد ذكرت موسكو، مراراً، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.

https://sarabic.ae/20240718/نشر-صواريخ-أمريكية-في-ألمانيا-خطوة-نحو-كارثة-لا-تستند-إلى-عبر-التاريخ---1090926741.html

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روسيا, الناتو