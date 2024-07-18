https://sarabic.ae/20240718/إعلام-أمريكي-يبدو-أن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-غير-مطروحة-على-الطاولة-في-الوقت-الحالي-1090929140.html
إعلام أمريكي: يبدو أن عضوية أوكرانيا في الناتو غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي
إعلام أمريكي: يبدو أن عضوية أوكرانيا في الناتو غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، أن الوعود المتكررة من الغرب بشأن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، تعطي القيادة الأوكرانية توقعات مزيفة. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T17:07+0000
2024-07-18T17:07+0000
2024-07-18T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وقالت الصحيفة: "ببساطة، الوعود الغربية مجرد كلام فارغ، ويبدو أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي".ويشير المقال إلى أن الوعود الكاذبة تولد آمالاً كاذبة، الأمر الذي يدفع أوكرانيا إلى "الاستمرار في اتباع استراتيجيتها الفاشلة لإعادة جميع الأراضي المفقودة وتجنب المفاوضات مع موسكو".وقد ذكرت موسكو، مراراً، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20240718/نشر-صواريخ-أمريكية-في-ألمانيا-خطوة-نحو-كارثة-لا-تستند-إلى-عبر-التاريخ---1090926741.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الناتو
إعلام أمريكي: يبدو أن عضوية أوكرانيا في الناتو غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي
كتبت صحيفة أمريكية، أن الوعود المتكررة من الغرب بشأن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، تعطي القيادة الأوكرانية توقعات مزيفة.
وقالت الصحيفة: "ببساطة، الوعود الغربية مجرد كلام فارغ، ويبدو أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي".
ويشير المقال إلى أن الوعود الكاذبة تولد آمالاً كاذبة، الأمر الذي يدفع أوكرانيا إلى "الاستمرار في اتباع استراتيجيتها الفاشلة لإعادة جميع الأراضي المفقودة وتجنب المفاوضات مع موسكو".
وجاء في المنشور الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الخيار الأفضل بالنسبة لأوكرانيا هو اعتماد استراتيجية دفاعية مع بدء المفاوضات بشأن الهدنة في الوقت نفسه.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقد ذكرت موسكو، مراراً، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.