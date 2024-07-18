https://sarabic.ae/20240718/اشتعال-النيران-في-مقر-التلفزيون-الحكومي-البنغلاديشي-1090920576.html

اشتعال النيران في مقر التلفزيون الحكومي البنغلاديشي

اشتعال النيران في مقر التلفزيون الحكومي البنغلاديشي

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إعلامية بنغلاديشية، أن متظاهرين أضرموا النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في البلاد، فيما هناك "العديد من الاشخاص" عالقون داخل المكاتب. 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T14:20+0000

2024-07-18T14:20+0000

2024-07-18T14:20+0000

العالم

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وأضافت المصادر أن "حريقا كارثيا في هيئة الإذاعة والتلفزيون يمتد بسرعة، وهناك العديد من الناس عالقون في الداخل".وأشارت إلى أن "مئات المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الاستقبال".وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.ونقل المتحدث عن غوتيريش، قوله إن "القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة البنغلاديشية حماية هذه الحقوق".

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