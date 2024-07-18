https://sarabic.ae/20240718/اشتعال-النيران-في-مقر-التلفزيون-الحكومي-البنغلاديشي-1090920576.html
اشتعال النيران في مقر التلفزيون الحكومي البنغلاديشي
اشتعال النيران في مقر التلفزيون الحكومي البنغلاديشي
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية بنغلاديشية، أن متظاهرين أضرموا النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في البلاد، فيما هناك "العديد من الاشخاص" عالقون داخل المكاتب. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T14:20+0000
2024-07-18T14:20+0000
2024-07-18T14:20+0000
العالم
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وأضافت المصادر أن "حريقا كارثيا في هيئة الإذاعة والتلفزيون يمتد بسرعة، وهناك العديد من الناس عالقون في الداخل".وأشارت إلى أن "مئات المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الاستقبال".وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.ونقل المتحدث عن غوتيريش، قوله إن "القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة البنغلاديشية حماية هذه الحقوق".
https://sarabic.ae/20230922/وزير-خارجية-بنغلاديش-نواجه-صعوبات-في-شراء-الأسمدة-الروسية-لكن-نسعى-للتغلب-عليها-1081279138.html
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العالم
اشتعال النيران في مقر التلفزيون الحكومي البنغلاديشي
أفادت مصادر إعلامية بنغلاديشية، أن متظاهرين أضرموا النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في البلاد، فيما هناك "العديد من الاشخاص" عالقون داخل المكاتب.
وأضافت المصادر أن "حريقا كارثيا في هيئة الإذاعة والتلفزيون يمتد بسرعة، وهناك العديد من الناس عالقون في الداخل".
وأشارت إلى أن "مئات المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الاستقبال".
وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
22 سبتمبر 2023, 02:52 GMT
وأمرت لجنة المنح الجامعية جميع الجامعات بإغلاق أبوابها وأصدرت تعليمات للطلاب بإخلاء المباني على الفور لأسباب أمنية، كما تم إغلاق المدارس الثانوية والكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد.
وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة بنغلاديش إلى "حماية المتظاهرين من كافة أشكال التهديد أو العنف"، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
ونقل المتحدث عن غوتيريش، قوله إن "القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة البنغلاديشية حماية هذه الحقوق".