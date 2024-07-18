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الأمم المتحدة: قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي
الأمم المتحدة: قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي
سبوتنيك عربي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T19:21+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن "الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين".وأضاف أن "إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقابلة للاستمرار، يجب أن تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يؤكد الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن.واعتبر الكنيست أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وتعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، باستثناء دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، في خطوة أدانتها إسرائيل واعتبرتها عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قرار-الكنيست-ضد-إقامة-دولة-فلسطينية-هو-رسالة-قوية-للعالم-1090916691.html
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طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, العالم, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي

19:21 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 19:23 GMT 18.07.2024)
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن "الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين".
وأضاف أن "إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقابلة للاستمرار، يجب أن تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية هو رسالة قوية للعالم
13:08 GMT
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يؤكد الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن.
واعتبر الكنيست أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وتعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، باستثناء دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، في خطوة أدانتها إسرائيل واعتبرتها عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.
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