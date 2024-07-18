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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأوكرانية-تهاجم-خيرسون-أكثر-من-50-مرة-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1090909034.html
القوات الأوكرانية تهاجم خيرسون أكثر من 50 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
القوات الأوكرانية تهاجم خيرسون أكثر من 50 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية هاجمت مجمعات مدنية في الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون 51 مرة باستخدام المدفعية ما أدى لإصابة 4 مدنيين إثر الضربات. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T09:28+0000
2024-07-18T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
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وكان المصدر قد أخبر، أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية وجهت 37 ضربة إلى 9 مجمعات مدنية في مقاطعة خيرسون.وتعرضت 9 مناطق مأهولة لضربات الجيش الأوكراني وهي: غولايا بريستان وفيليكيه كوباني ومالوكاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وساغي ودنيبرياني وألوشكي وكرداشنكا وكورسونكا.ومقاطعة خيرسون هي جزء من روسيا الاتحادية وتقع في المنطقة أسفل نهر دنيبر، ولها حدود على البحر الأسود وبحر آزوف، وانضمت المقاطعة إلى روسيا بموجب استفتاء سبتمبر/أيلول عام 2022، لكن أوكرانيا لا تعترف بذلك وتواصل قصفها، ويقع 75% من أراضي المقاطعة تحت سيطرة الجيش الروسي، في حين يسيطر الجيش الأوكراني على الضفة اليمينة لنهر دنيبر بما في ذلك عاصمة المقاطعة، مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20240718/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1090907958.html
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الجيش الروسي
الجيش الروسي

القوات الأوكرانية تهاجم خيرسون أكثر من 50 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

09:28 GMT 18.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد مصدر، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية هاجمت مجمعات مدنية في الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون 51 مرة باستخدام المدفعية ما أدى لإصابة 4 مدنيين إثر الضربات.
وكان المصدر قد أخبر، أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية وجهت 37 ضربة إلى 9 مجمعات مدنية في مقاطعة خيرسون.

وأوضح أن 4 أشخاص مدنيين أصيبوا إثر قصف المجمعات المدنية في غولايا بريستان وساغي وأليشكي. وضربت القوات الأوكرانية الضفة اليسرى لنهر دنيبر 27 مرة خلال النهار، وسُجلت 24 ضربة أخرى ليلا.

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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08:34 GMT
وتعرضت 9 مناطق مأهولة لضربات الجيش الأوكراني وهي: غولايا بريستان وفيليكيه كوباني ومالوكاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وساغي ودنيبرياني وألوشكي وكرداشنكا وكورسونكا.
ومقاطعة خيرسون هي جزء من روسيا الاتحادية وتقع في المنطقة أسفل نهر دنيبر، ولها حدود على البحر الأسود وبحر آزوف، وانضمت المقاطعة إلى روسيا بموجب استفتاء سبتمبر/أيلول عام 2022، لكن أوكرانيا لا تعترف بذلك وتواصل قصفها، ويقع 75% من أراضي المقاطعة تحت سيطرة الجيش الروسي، في حين يسيطر الجيش الأوكراني على الضفة اليمينة لنهر دنيبر بما في ذلك عاصمة المقاطعة، مدينة خيرسون.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
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