https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأوكرانية-تهاجم-خيرسون-أكثر-من-50-مرة-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1090909034.html
القوات الأوكرانية تهاجم خيرسون أكثر من 50 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
القوات الأوكرانية تهاجم خيرسون أكثر من 50 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية هاجمت مجمعات مدنية في الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون 51 مرة باستخدام المدفعية ما أدى لإصابة 4 مدنيين إثر الضربات. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T09:28+0000
2024-07-18T09:28+0000
2024-07-18T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
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وكان المصدر قد أخبر، أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية وجهت 37 ضربة إلى 9 مجمعات مدنية في مقاطعة خيرسون.وتعرضت 9 مناطق مأهولة لضربات الجيش الأوكراني وهي: غولايا بريستان وفيليكيه كوباني ومالوكاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وساغي ودنيبرياني وألوشكي وكرداشنكا وكورسونكا.ومقاطعة خيرسون هي جزء من روسيا الاتحادية وتقع في المنطقة أسفل نهر دنيبر، ولها حدود على البحر الأسود وبحر آزوف، وانضمت المقاطعة إلى روسيا بموجب استفتاء سبتمبر/أيلول عام 2022، لكن أوكرانيا لا تعترف بذلك وتواصل قصفها، ويقع 75% من أراضي المقاطعة تحت سيطرة الجيش الروسي، في حين يسيطر الجيش الأوكراني على الضفة اليمينة لنهر دنيبر بما في ذلك عاصمة المقاطعة، مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20240718/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1090907958.html
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الجيش الروسي
القوات الأوكرانية تهاجم خيرسون أكثر من 50 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
أفاد مصدر، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية هاجمت مجمعات مدنية في الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون 51 مرة باستخدام المدفعية ما أدى لإصابة 4 مدنيين إثر الضربات.
وكان المصدر قد أخبر، أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية وجهت 37 ضربة إلى 9 مجمعات مدنية في مقاطعة خيرسون.
وأوضح أن 4 أشخاص مدنيين أصيبوا إثر قصف المجمعات المدنية في غولايا بريستان وساغي وأليشكي. وضربت القوات الأوكرانية الضفة اليسرى لنهر دنيبر 27 مرة خلال النهار، وسُجلت 24 ضربة أخرى ليلا.
وتعرضت 9 مناطق مأهولة لضربات الجيش الأوكراني وهي: غولايا بريستان وفيليكيه كوباني ومالوكاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وساغي ودنيبرياني وألوشكي وكرداشنكا وكورسونكا.
ومقاطعة خيرسون هي جزء من روسيا الاتحادية وتقع في المنطقة أسفل نهر دنيبر، ولها حدود على البحر الأسود وبحر آزوف، وانضمت المقاطعة إلى روسيا بموجب استفتاء سبتمبر/أيلول عام 2022، لكن أوكرانيا لا تعترف بذلك وتواصل قصفها، ويقع 75% من أراضي المقاطعة تحت سيطرة الجيش الروسي، في حين يسيطر الجيش الأوكراني على الضفة اليمينة لنهر دنيبر بما في ذلك عاصمة المقاطعة، مدينة خيرسون.