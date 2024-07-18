https://sarabic.ae/20240718/بايدن-يكلف-بإجراء-استطلاع-حول-فرص-هاريس-في-السباق-الرئاسي-1090932867.html
بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي
بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
كلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، بإجراء استطلاع للرأي حول فرص نائبته كامالا هاريس في حال دخولها السباق الرئاسي. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T21:55+0000
2024-07-18T21:55+0000
2024-07-18T21:58+0000
جو بايدن
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وأفادت قناة "ABC News" الأمريكية نقلاً عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي بأن: "الرئيس أصبح أكثر تقبلاً للدعوات المطالبة بخروجه من السباق. كما كلف بإجراء استطلاع لمعرفة كيف ستكون فرص كامالا هاريس".وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكر عدد من الديمقراطيين البارزين لموقع "Axios" بشرط عدم الكشف عن هويتهم أن بايدن سيضطر للخروج من السباق الرئاسي نهاية هذا الأسبوع بسبب الضغوط الداخلية المتزايدة.وفي الوقت نفسه، تشير "ABC News" إلى عدم وجود علامات تدل على أن بايدن "سيغير رأيه" بشأن مشاركته في سباق إعادة الانتخاب.يشار إلى أن الدعوات بين الديمقراطيين تزداد لترشيح مرشح آخر بدلاً من بايدن بعد فشله في المناظرات أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.ومن الناحية النظرية، سيكون لدى الحزب فرصة للقيام بذلك في المؤتمر المزمع عقده في أغسطس/آب، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إخراج رئيس فاز في الانتخابات التمهيدية من السباق ما لم ينسحب هو بنفسه.ويؤكد بايدن أنه يعتزم البقاء في السباق والمضي قدمًا حتى النهاية، مشددًا على أنه لا يوجد مرشح أفضل منه. ومن المقرر عقد المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/أيلول. وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
https://sarabic.ae/20240718/أوباما-على-بايدن-التفكير-جديا-في-الانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-1090929724.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي
21:55 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 21:58 GMT 18.07.2024)
كلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، بإجراء استطلاع للرأي حول فرص نائبته كامالا هاريس في حال دخولها السباق الرئاسي.
وأفادت قناة "ABC News" الأمريكية نقلاً عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي بأن: "الرئيس أصبح أكثر تقبلاً للدعوات المطالبة بخروجه من السباق. كما كلف بإجراء استطلاع لمعرفة كيف ستكون فرص كامالا هاريس".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكر عدد من الديمقراطيين البارزين لموقع "Axios" بشرط عدم الكشف عن هويتهم أن بايدن سيضطر للخروج من السباق الرئاسي نهاية هذا الأسبوع بسبب الضغوط الداخلية المتزايدة.
وفي الوقت نفسه، تشير "ABC News" إلى عدم وجود علامات تدل على أن بايدن "سيغير رأيه" بشأن مشاركته في سباق إعادة الانتخاب.
يشار إلى أن الدعوات بين الديمقراطيين
تزداد لترشيح مرشح آخر بدلاً من بايدن بعد فشله في المناظرات أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
ومن الناحية النظرية، سيكون لدى الحزب فرصة للقيام بذلك في المؤتمر المزمع عقده في أغسطس/آب، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إخراج رئيس فاز في الانتخابات التمهيدية من السباق ما لم ينسحب هو بنفسه.
ويؤكد بايدن أنه يعتزم البقاء في السباق والمضي قدمًا حتى النهاية، مشددًا على أنه لا يوجد مرشح أفضل منه. ومن المقرر عقد المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/أيلول. وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.