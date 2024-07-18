بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240718/بايدن-يكلف-بإجراء-استطلاع-حول-فرص-هاريس-في-السباق-الرئاسي-1090932867.html
بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي
بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
كلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، بإجراء استطلاع للرأي حول فرص نائبته كامالا هاريس في حال دخولها السباق الرئاسي. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T21:55+0000
2024-07-18T21:58+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090798435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1c981adf75a94f44274bf1143fc7e3.jpg
وأفادت قناة "ABC News" الأمريكية نقلاً عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي بأن: "الرئيس أصبح أكثر تقبلاً للدعوات المطالبة بخروجه من السباق. كما كلف بإجراء استطلاع لمعرفة كيف ستكون فرص كامالا هاريس".وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكر عدد من الديمقراطيين البارزين لموقع "Axios" بشرط عدم الكشف عن هويتهم أن بايدن سيضطر للخروج من السباق الرئاسي نهاية هذا الأسبوع بسبب الضغوط الداخلية المتزايدة.وفي الوقت نفسه، تشير "ABC News" إلى عدم وجود علامات تدل على أن بايدن "سيغير رأيه" بشأن مشاركته في سباق إعادة الانتخاب.يشار إلى أن الدعوات بين الديمقراطيين تزداد لترشيح مرشح آخر بدلاً من بايدن بعد فشله في المناظرات أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.ومن الناحية النظرية، سيكون لدى الحزب فرصة للقيام بذلك في المؤتمر المزمع عقده في أغسطس/آب، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إخراج رئيس فاز في الانتخابات التمهيدية من السباق ما لم ينسحب هو بنفسه.ويؤكد بايدن أنه يعتزم البقاء في السباق والمضي قدمًا حتى النهاية، مشددًا على أنه لا يوجد مرشح أفضل منه. ومن المقرر عقد المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/أيلول. وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
https://sarabic.ae/20240718/أوباما-على-بايدن-التفكير-جديا-في-الانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-1090929724.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090798435_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_7fa584a0950d953e6d73718f54e10673.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي

21:55 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 21:58 GMT 18.07.2024)
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Erin Schaff
تابعنا عبر
كلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، بإجراء استطلاع للرأي حول فرص نائبته كامالا هاريس في حال دخولها السباق الرئاسي.
وأفادت قناة "ABC News" الأمريكية نقلاً عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي بأن: "الرئيس أصبح أكثر تقبلاً للدعوات المطالبة بخروجه من السباق. كما كلف بإجراء استطلاع لمعرفة كيف ستكون فرص كامالا هاريس".
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ويظهر خلفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 28 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
أوباما: على بايدن "التفكير جديا" في الانسحاب من الانتخابات الرئاسية
17:20 GMT
وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكر عدد من الديمقراطيين البارزين لموقع "Axios" بشرط عدم الكشف عن هويتهم أن بايدن سيضطر للخروج من السباق الرئاسي نهاية هذا الأسبوع بسبب الضغوط الداخلية المتزايدة.
وفي الوقت نفسه، تشير "ABC News" إلى عدم وجود علامات تدل على أن بايدن "سيغير رأيه" بشأن مشاركته في سباق إعادة الانتخاب.
يشار إلى أن الدعوات بين الديمقراطيين تزداد لترشيح مرشح آخر بدلاً من بايدن بعد فشله في المناظرات أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
ومن الناحية النظرية، سيكون لدى الحزب فرصة للقيام بذلك في المؤتمر المزمع عقده في أغسطس/آب، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إخراج رئيس فاز في الانتخابات التمهيدية من السباق ما لم ينسحب هو بنفسه.
ويؤكد بايدن أنه يعتزم البقاء في السباق والمضي قدمًا حتى النهاية، مشددًا على أنه لا يوجد مرشح أفضل منه. ومن المقرر عقد المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر/أيلول. وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية21:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала