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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/تطوير-رادار-روسي-مضاد-للطائرات-يركب-على-السيارات-1090906590.html
تطوير رادار روسي مضاد للطائرات يركب على السيارات
تطوير رادار روسي مضاد للطائرات يركب على السيارات
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، بأن متخصصين من الشركة القابضة "روس الكترونيك" قاموا بتطوير مجمع "ليشي" المتنقل، الذي يهدف لحماية المركبات العسكرية... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T08:02+0000
2024-07-18T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الشركة في بيانها أنه "يتم وضع جهاز التشويش، الذي يعد جزءا من مجمع "ليشي" على سطح السيارة وبالتالي يحدث تداخلا، مما يخلق قبة واقية فوق السيارة، وهذا يضمن مواجهة قنوات التحكم التابعة للمركبات الجوية المسيرة.وتابع البيان أن نطاق عمل المجمع لا يقل عن 250 مترا، مشيرًا إلى أنه يعمل بشكل فعال أثناء الحركة، ولكن يمكن استخدامه أيضًا بشكل ثابت.وتم تطوير مجمع "ليشي" بواسطة مكتب التصميم المركزي الروسي "Polyus"، حيث تم اختبار المجمع والتحقق منه بنجاح في معهد أبحاث واختبارات الحرب الإلكترونية التابع لأكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية.وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لـ"Polyus"، أناتولي كوزنتسوف، إن المعدات والتقنيات الروسية تختلف عن نظائرها وتتميز بموثوقيتها العالية وتكلفتها المنخفضة، مضيفا أنه يتم العمل اليوم على توسيع نطاق الإنتاج والبيع.
https://sarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-على-منشآت-الطاقة-والمجمعات-العسكرية-الأوكرانية-1088705426.html
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روسيا

تطوير رادار روسي مضاد للطائرات يركب على السيارات

08:02 GMT 18.07.2024
© Photo / Anton Tushin/ Rostecرادار من صنع شركة "روس إلكترونيكا"
رادار من صنع شركة روس إلكترونيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Photo / Anton Tushin/ Rostec
تابعنا عبر
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، بأن متخصصين من الشركة القابضة "روس الكترونيك" قاموا بتطوير مجمع "ليشي" المتنقل، الذي يهدف لحماية المركبات العسكرية من هجمات الطائرات المسيرة.
وذكرت الشركة في بيانها أنه "يتم وضع جهاز التشويش، الذي يعد جزءا من مجمع "ليشي" على سطح السيارة وبالتالي يحدث تداخلا، مما يخلق قبة واقية فوق السيارة، وهذا يضمن مواجهة قنوات التحكم التابعة للمركبات الجوية المسيرة.
وتابع البيان أن نطاق عمل المجمع لا يقل عن 250 مترا، مشيرًا إلى أنه يعمل بشكل فعال أثناء الحركة، ولكن يمكن استخدامه أيضًا بشكل ثابت.
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانية
10 مايو, 10:34 GMT
وتم تطوير مجمع "ليشي" بواسطة مكتب التصميم المركزي الروسي "Polyus"، حيث تم اختبار المجمع والتحقق منه بنجاح في معهد أبحاث واختبارات الحرب الإلكترونية التابع لأكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية.
ويمكن استخدام مجمع "ليشي" ليس فقط لحماية المركبات المتنقلة، ولكن أيضًا لضمان سلامة المنشآت الصناعية.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لـ"Polyus"، أناتولي كوزنتسوف، إن المعدات والتقنيات الروسية تختلف عن نظائرها وتتميز بموثوقيتها العالية وتكلفتها المنخفضة، مضيفا أنه يتم العمل اليوم على توسيع نطاق الإنتاج والبيع.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
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