https://sarabic.ae/20240718/تطوير-رادار-روسي-مضاد-للطائرات-يركب-على-السيارات-1090906590.html
تطوير رادار روسي مضاد للطائرات يركب على السيارات
تطوير رادار روسي مضاد للطائرات يركب على السيارات
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، بأن متخصصين من الشركة القابضة "روس الكترونيك" قاموا بتطوير مجمع "ليشي" المتنقل، الذي يهدف لحماية المركبات العسكرية... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T08:02+0000
2024-07-18T08:02+0000
2024-07-18T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الشركة في بيانها أنه "يتم وضع جهاز التشويش، الذي يعد جزءا من مجمع "ليشي" على سطح السيارة وبالتالي يحدث تداخلا، مما يخلق قبة واقية فوق السيارة، وهذا يضمن مواجهة قنوات التحكم التابعة للمركبات الجوية المسيرة.وتابع البيان أن نطاق عمل المجمع لا يقل عن 250 مترا، مشيرًا إلى أنه يعمل بشكل فعال أثناء الحركة، ولكن يمكن استخدامه أيضًا بشكل ثابت.وتم تطوير مجمع "ليشي" بواسطة مكتب التصميم المركزي الروسي "Polyus"، حيث تم اختبار المجمع والتحقق منه بنجاح في معهد أبحاث واختبارات الحرب الإلكترونية التابع لأكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية.وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لـ"Polyus"، أناتولي كوزنتسوف، إن المعدات والتقنيات الروسية تختلف عن نظائرها وتتميز بموثوقيتها العالية وتكلفتها المنخفضة، مضيفا أنه يتم العمل اليوم على توسيع نطاق الإنتاج والبيع.
https://sarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-على-منشآت-الطاقة-والمجمعات-العسكرية-الأوكرانية-1088705426.html
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روسيا
تطوير رادار روسي مضاد للطائرات يركب على السيارات
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، بأن متخصصين من الشركة القابضة "روس الكترونيك" قاموا بتطوير مجمع "ليشي" المتنقل، الذي يهدف لحماية المركبات العسكرية من هجمات الطائرات المسيرة.
وذكرت
الشركة في بيانها أنه "يتم وضع جهاز التشويش، الذي يعد جزءا من مجمع "ليشي" على سطح السيارة وبالتالي يحدث تداخلا، مما يخلق قبة واقية فوق السيارة، وهذا يضمن مواجهة قنوات التحكم التابعة للمركبات الجوية المسيرة.
وتابع البيان أن نطاق عمل المجمع لا يقل عن 250 مترا، مشيرًا إلى أنه يعمل بشكل فعال أثناء الحركة، ولكن يمكن استخدامه أيضًا بشكل ثابت.
وتم تطوير مجمع "ليشي" بواسطة مكتب التصميم المركزي الروسي "Polyus"، حيث تم اختبار المجمع والتحقق منه بنجاح في معهد أبحاث واختبارات الحرب الإلكترونية التابع لأكاديمية جوكوفسكي وغاغارين للقوات الجوية.
ويمكن استخدام مجمع "ليشي" ليس فقط لحماية المركبات المتنقلة، ولكن أيضًا لضمان سلامة المنشآت الصناعية.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لـ"Polyus"، أناتولي كوزنتسوف، إن المعدات والتقنيات الروسية تختلف عن نظائرها وتتميز بموثوقيتها العالية وتكلفتها المنخفضة، مضيفا أنه يتم العمل اليوم على توسيع نطاق الإنتاج والبيع.