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حريق في مركز تسوق بالصين يودي بحياة 16 شخصا
حريق في مركز تسوق بالصين يودي بحياة 16 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن حريقًا اندلع في مركز تسوق بجنوب غرب الصين، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T01:40+0000
2024-07-18T01:41+0000
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وأوضحت خدمات الإنقاذ المحلية، كما نقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، أن عمليات الإنقاذ انتهت في حوالي الساعة 3:00 صباحًا يوم الخميس (1900 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء).وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية CCTV وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من برج مكون من 14 طابقًا في مدينة زيغونغ بمقاطعة سيتشوان.وذكرت القناة أن الحريق اندلع في وقت مبكر من المساء في مركز تسوق عند قاعدة المبنى. وتم إنقاذ حوالي 30 شخصًا من المجمع، وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق حوالي الساعة 8:20 مساءً يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته CCTV.وتلقى قسم الطوارئ في زيغونغ خبر الحريق حوالي الساعة 6:10 مساءً وأرسل على الفور رجال الإطفاء لإخماد النيران، حسبما ذكرت الإذاعة. وأظهرت صور أخرى تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع الناس أمام المبنى المحترق. ودعت إدارة الطوارئ الجمهور إلى عدم تصديق أو تضخيم الشائعات حول الحريق.تعد زيغونغ، التي تبعد حوالي 1900 كيلومتر (1200 ميل) عن العاصمة بيجين، موطنًا لما يقرب من 2.5 مليون شخص. وتعد الحرائق شائعة في الصين بسبب معايير السلامة المتساهلة وضعف تطبيقها.في يناير، توفي العشرات بعد اندلاع حريق في متجر في مدينة شينيو الوسطى، وأفادت وكالة أنباء شينخوا أن الحريق نتج عن الاستخدام غير القانوني للنار من قبل العمال في قبو المتجر. وفي نفس الشهر، أدى حريق في مبنى سكني إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل.
https://sarabic.ae/20230419/مقتل-29-شخصا-جراء-اندلاع-حريق-في-مستشفى-بالعاصمة-الصينية-بكين-1076069321.html
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حريق في مركز تسوق بالصين يودي بحياة 16 شخصا

01:40 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 01:41 GMT 18.07.2024)
© AFP 2023 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / XINHUA
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أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن حريقًا اندلع في مركز تسوق بجنوب غرب الصين، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا.
وأوضحت خدمات الإنقاذ المحلية، كما نقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، أن عمليات الإنقاذ انتهت في حوالي الساعة 3:00 صباحًا يوم الخميس (1900 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء).
وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية CCTV وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من برج مكون من 14 طابقًا في مدينة زيغونغ بمقاطعة سيتشوان.
وذكرت القناة أن الحريق اندلع في وقت مبكر من المساء في مركز تسوق عند قاعدة المبنى. وتم إنقاذ حوالي 30 شخصًا من المجمع، وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق حوالي الساعة 8:20 مساءً يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته CCTV.
وتلقى قسم الطوارئ في زيغونغ خبر الحريق حوالي الساعة 6:10 مساءً وأرسل على الفور رجال الإطفاء لإخماد النيران، حسبما ذكرت الإذاعة. وأظهرت صور أخرى تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع الناس أمام المبنى المحترق. ودعت إدارة الطوارئ الجمهور إلى عدم تصديق أو تضخيم الشائعات حول الحريق.
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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تعد زيغونغ، التي تبعد حوالي 1900 كيلومتر (1200 ميل) عن العاصمة بيجين، موطنًا لما يقرب من 2.5 مليون شخص. وتعد الحرائق شائعة في الصين بسبب معايير السلامة المتساهلة وضعف تطبيقها.
في يناير، توفي العشرات بعد اندلاع حريق في متجر في مدينة شينيو الوسطى، وأفادت وكالة أنباء شينخوا أن الحريق نتج عن الاستخدام غير القانوني للنار من قبل العمال في قبو المتجر. وفي نفس الشهر، أدى حريق في مبنى سكني إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل.
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