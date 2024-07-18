https://sarabic.ae/20240718/نتنياهو-يجري-زيارة-غير-معلنة-إلى-رفح-فيديو-1090928276.html
نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى رفح.. فيديو
نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى رفح.. فيديو
سبوتنيك عربي
أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جولة غير معلن عنها في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، وألقى كلمة وسط تجمع من الجنود الإسرائيليين. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T16:31+0000
2024-07-18T16:31+0000
2024-07-18T16:31+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090925926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a2af37708875602d2674adb7a083c63.jpg
وأفاد مكتب نتنياهو، أنه وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو مراجعة شاملة فيما يتعلق بنشاط الأنظمة اللوجستية والصيانة والأنظمة الطبية، التي عملت خلال الأشهر الـ9 الماضية، لدعم القوات المقاتلة المناورة، كما حصل على مراجعة عملياتية شاملة من الفرقة 162 التابعة لسلاح الجو، حول أنشطة الفرقة في جميع أنحاء رفح، سواء تحت الأرض أو فوق الأرض.وشدد نتنياهو، في كلمته أمام الجنود في رفح، أن "الضغط العسكري الذي يمارسونه هنا بالضغط على حلق حركة حماس الفلسطينية يساعدنا، فضلا عن الثبات على مطالبنا العادلة في تعزيز صفقة المحتجزين، بما في ذلك مطلبنا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم"، مؤكدا أن "هذا الضغط المزدوج لا يؤخر الصفقة وإنما يروّج لها".وعن زيارته القريبة إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأذهب إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، ولن أعرض فقط نزاهة وعدالة إسرائيل، ولكنني سأعرض أيضا بطولة إسرائيل التي أراها هنا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240717/قناة-إسرائيلية-تكشف-صدمة-نتنياهو-بعد-معرفته-بما-جرى-في-قاعدة-عسكرية-خلال-عملية-طوفان-الأقصى-1090889152.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090925926_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_492b93f4a04b7592082e19bcccdf6b88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى رفح.. فيديو
أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جولة غير معلن عنها في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، وألقى كلمة وسط تجمع من الجنود الإسرائيليين.
وأفاد مكتب نتنياهو، أنه وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو مراجعة شاملة فيما يتعلق بنشاط الأنظمة اللوجستية والصيانة والأنظمة الطبية، التي عملت خلال الأشهر الـ9 الماضية، لدعم القوات المقاتلة المناورة، كما حصل على مراجعة عملياتية شاملة من الفرقة 162 التابعة لسلاح الجو، حول أنشطة الفرقة في جميع أنحاء رفح، سواء تحت الأرض أو فوق الأرض.
وشدد نتنياهو، في كلمته أمام الجنود في رفح، أن "الضغط العسكري الذي يمارسونه هنا بالضغط على حلق حركة حماس الفلسطينية يساعدنا، فضلا عن الثبات على مطالبنا العادلة في تعزيز صفقة المحتجزين، بما في ذلك مطلبنا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم"، مؤكدا أن "هذا الضغط المزدوج لا يؤخر الصفقة وإنما يروّج لها".
وعن زيارته القريبة إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأذهب إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، ولن أعرض فقط نزاهة وعدالة إسرائيل، ولكنني سأعرض أيضا بطولة إسرائيل التي أراها هنا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.