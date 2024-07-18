https://sarabic.ae/20240718/نيزك-ناري-يضيءتمثال-الحرية-في-نيويورك-فيديو--1090931328.html
نيزك ناري يضيء"تمثال الحرية" في نيويورك... فيديو
نيزك ناري يضيء"تمثال الحرية" في نيويورك... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت ولاية نيويورك الأمريكية مرور نيزك مضيء فوق "تمثال الحرية" الشهير في المدينة قبل أن يتفكك عاليًا فوق مانهاتن. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T18:44+0000
2024-07-18T18:44+0000
2024-07-18T18:44+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن كرة نارية في السماء، ووصف بعضهم الإحساس بالزلزال، بينما روى آخرون عن سماع صوت عاصفة رعدية، وفقا لوكالة "ميتيور ووتش" الأمريكية.وكتبت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي: "بسرعة 34 ألف ميل في الساعة، سقط النيزك بزاوية شديدة الانحدار تبلغ 18 درجة فقط من الوضع العمودي، مروراً فوق تمثال الحرية قبل أن يتفكك على ارتفاع 29 ميلاً فوق وسط مانهاتن".وتلقت هيئة علماء الفلك الامريكية ما مجموعه 43 تقريرًا من شهود عيان على صلة بالنيزك، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
نيزك ناري يضيء"تمثال الحرية" في نيويورك... فيديو
شهدت ولاية نيويورك الأمريكية مرور نيزك مضيء فوق "تمثال الحرية" الشهير في المدينة قبل أن يتفكك عاليًا فوق مانهاتن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن كرة نارية في السماء، ووصف بعضهم الإحساس بالزلزال، بينما روى آخرون عن سماع صوت عاصفة رعدية، وفقا لوكالة "ميتيور ووتش" الأمريكية.
وكتبت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي: "بسرعة 34 ألف ميل في الساعة، سقط النيزك بزاوية شديدة الانحدار تبلغ 18 درجة فقط من الوضع العمودي، مروراً فوق تمثال الحرية قبل أن يتفكك على ارتفاع 29 ميلاً فوق وسط مانهاتن".
وأظهرت لقطات من كاميرا جرس باب تم تحميلها على موقع جمعية النيازك الأمريكية، وميضًا ساطعًا في السماء فوق واين، وهي بلدة في ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك.
وتلقت هيئة علماء الفلك الامريكية ما مجموعه 43 تقريرًا من شهود عيان على صلة بالنيزك، وفقًا لموقعها على الإنترنت.