هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير بالمنطقة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240718/هل-يسهم-نقل-الغاز-الروسي-لإيران-في-تحول-اقتصادي-كبير-في-المنطقة-1090919487.html
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير بالمنطقة؟
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير بالمنطقة؟
سبوتنيك عربي
يعتبر نقل الغاز الروسي إلى إيران، أحدث الاتفاقات التي أجريت بين موسكو وطهران، إذ ستستقبل طهران بمجب الاتفاقية 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T13:58+0000
2024-07-18T13:58+0000
راديو
ملفات ساخنة
إيران
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090919113_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_eac0e1314a4f5f4cc8078721cbdc6868.png
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
سبوتنيك عربي
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
الخطوة تأتي بعد اتفاق تم توقيعه قبل نحو شهر، بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية.ويمتد العقد لمدة ثلاثين عاما، ويتم بموجبه تصدير فائض الغاز من روسيا، إلى إيران، وتتراوح قيمته المالية السنوية بين 10 و12 مليار دولار.وزير النفط الإيراني، اعتبر أن الاتفاق ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على دول المنطقة، وتحوّل طهران إلى مركز للغاز.من جهته، أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إلى أن "روسيا تلعب دورا في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تم شحن الغاز الروسي عبر إيران إلى أجزاء أخرى من العالم".حول هذا الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي، محمد موسى، العلاقات الروسية الإيرانية الآخذة في التصاعد، أحد الوجوه الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، وتشكل مدخلا في المدى المنظور والبعيد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، إن "التعاون بين روسيا وإيران، في الغاز، يمثل استراتيجية للتوسع في استثمارات الغاز بالعالم".وفي الوقت نفسه، أكد أن "العوائد ستكون كبيرة على إيران ودول الجوار، التي يمكن أن تلعب دورا في الغاز والوقود، مما يعزز الدور الروسي والإيراني".ويرى الكاتب والمحلل السياسي، حسين الكناني، أن "هناك مصالح اقتصادية كبيرة لدى روسيا وإيران، تدفعهم إلى تعزيز العلاقات وتوحيد العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة".ولفت إلى أن "روسيا توسع من علاقاتها في المستوى الاقتصادي مع عدد من الدول، وأن إيران رائدة في صناعات الطاقة، في ظل محاولاتها إيجاد منافذ وأسواق جديدة بعيدا عن تأثيرات العقوبات الأمريكية".
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090919113_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e600214f5b250008a435e6009e785cde.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, إيران, روسيا, العالم, аудио
ملفات ساخنة, إيران, روسيا, العالم, аудио

هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير بالمنطقة؟

13:58 GMT 18.07.2024
راديو
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
تابعنا عبر
يعتبر نقل الغاز الروسي إلى إيران، أحدث الاتفاقات التي أجريت بين موسكو وطهران، إذ ستستقبل طهران بمجب الاتفاقية 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا.
الخطوة تأتي بعد اتفاق تم توقيعه قبل نحو شهر، بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية.
ويمتد العقد لمدة ثلاثين عاما، ويتم بموجبه تصدير فائض الغاز من روسيا، إلى إيران، وتتراوح قيمته المالية السنوية بين 10 و12 مليار دولار.
وزير النفط الإيراني، اعتبر أن الاتفاق ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على دول المنطقة، وتحوّل طهران إلى مركز للغاز.
من جهته، أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إلى أن "روسيا تلعب دورا في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تم شحن الغاز الروسي عبر إيران إلى أجزاء أخرى من العالم".
حول هذا الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي، محمد موسى، العلاقات الروسية الإيرانية الآخذة في التصاعد، أحد الوجوه الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، وتشكل مدخلا في المدى المنظور والبعيد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وأضاف أن "الملفت هو التمويل الذي سيكون روسيًا، وذلك ترجمة لتصريحات الرئيس الروسي، باعتبار إيران إحدى دول مجموعة "بريكس"، مما يعطي فرصة للاقتصاد الإيراني وكذلك توسيع دائرة انتشار الغاز الروسي".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، إن "التعاون بين روسيا وإيران، في الغاز، يمثل استراتيجية للتوسع في استثمارات الغاز بالعالم".

وأوضح أنه "سيتم نقل الغاز إلى المياه الحارة في جنوب الخليج ومنها لدول المنطقة"، مبينا أن "إيران لديها خطوط أنابيب مع كافة المناطق وحتى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا والعراق، لتتمكن من نقله إلى سوق جديدة تستفيد منها إيران"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تتحدى العقوبات الأمريكية والغربية".

وفي الوقت نفسه، أكد أن "العوائد ستكون كبيرة على إيران ودول الجوار، التي يمكن أن تلعب دورا في الغاز والوقود، مما يعزز الدور الروسي والإيراني".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، حسين الكناني، أن "هناك مصالح اقتصادية كبيرة لدى روسيا وإيران، تدفعهم إلى تعزيز العلاقات وتوحيد العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة".
ولفت إلى أن "روسيا توسع من علاقاتها في المستوى الاقتصادي مع عدد من الدول، وأن إيران رائدة في صناعات الطاقة، في ظل محاولاتها إيجاد منافذ وأسواق جديدة بعيدا عن تأثيرات العقوبات الأمريكية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية13:11 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала