https://sarabic.ae/20240718/هل-يسهم-نقل-الغاز-الروسي-لإيران-في-تحول-اقتصادي-كبير-في-المنطقة-1090919487.html

هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير بالمنطقة؟

هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير بالمنطقة؟

سبوتنيك عربي

يعتبر نقل الغاز الروسي إلى إيران، أحدث الاتفاقات التي أجريت بين موسكو وطهران، إذ ستستقبل طهران بمجب الاتفاقية 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا. 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T13:58+0000

2024-07-18T13:58+0000

2024-07-18T13:58+0000

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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟ سبوتنيك عربي هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟

الخطوة تأتي بعد اتفاق تم توقيعه قبل نحو شهر، بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية.ويمتد العقد لمدة ثلاثين عاما، ويتم بموجبه تصدير فائض الغاز من روسيا، إلى إيران، وتتراوح قيمته المالية السنوية بين 10 و12 مليار دولار.وزير النفط الإيراني، اعتبر أن الاتفاق ثورة اقتصادية وصناعية ستعود بالنفع على دول المنطقة، وتحوّل طهران إلى مركز للغاز.من جهته، أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إلى أن "روسيا تلعب دورا في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تم شحن الغاز الروسي عبر إيران إلى أجزاء أخرى من العالم".حول هذا الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي، محمد موسى، العلاقات الروسية الإيرانية الآخذة في التصاعد، أحد الوجوه الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، وتشكل مدخلا في المدى المنظور والبعيد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، إن "التعاون بين روسيا وإيران، في الغاز، يمثل استراتيجية للتوسع في استثمارات الغاز بالعالم".وفي الوقت نفسه، أكد أن "العوائد ستكون كبيرة على إيران ودول الجوار، التي يمكن أن تلعب دورا في الغاز والوقود، مما يعزز الدور الروسي والإيراني".ويرى الكاتب والمحلل السياسي، حسين الكناني، أن "هناك مصالح اقتصادية كبيرة لدى روسيا وإيران، تدفعهم إلى تعزيز العلاقات وتوحيد العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة".ولفت إلى أن "روسيا توسع من علاقاتها في المستوى الاقتصادي مع عدد من الدول، وأن إيران رائدة في صناعات الطاقة، في ظل محاولاتها إيجاد منافذ وأسواق جديدة بعيدا عن تأثيرات العقوبات الأمريكية".

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