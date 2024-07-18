"سمكة قرش تمشي على قدمين"... أطرف صور الأسبوع

أحد أفراد شرطة ولاية فرجينيا الغربية يحمل كلب الـ"بولدوغ" الخاص بحاكم ولاية فرجينيا الغربية، جيم غاستيس.
أحد أفراد شرطة ولاية فرجينيا الغربية يحمل كلب الـ"بولدوغ" الخاص بحاكم ولاية فرجينيا الغربية، جيم غاستيس.
توافد الجماهير لحضور مؤتمر "فلوريدا سوبيركون" في مركز مؤتمرات "ميامي بيتش"، في 13 يوليو 2024.
توافد الجماهير لحضور مؤتمر "فلوريدا سوبيركون" في مركز مؤتمرات "ميامي بيتش"، في 13 يوليو 2024.
وصول كيسري جوندريزيك، إلى حفل توزيع جوائز "ESPY"، يوم الخميس 11 يوليو/ تموز 2024، في مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.
وصول كيسري جوندريزيك، إلى حفل توزيع جوائز "ESPY"، يوم الخميس 11 يوليو/ تموز 2024، في مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.
عامل يحمل أغنامه أثناء تحكيمها في اليوم الثالث من معرض "يوركشاير العظيم" في هاروغيت، شمالي بريطانيا، في 11 يوليو 2024.
عامل يحمل أغنامه أثناء تحكيمها في اليوم الثالث من معرض "يوركشاير العظيم" في هاروغيت، شمالي بريطانيا، في 11 يوليو 2024.
مشجع للأرجنتين يرتدي مجسم رأس ماعز ويهتف خلال مباراة ربع نهائي بطولة "كوبا أمريكا 2024"، بين الأرجنتين والإكوادور، في ملعب "إن آر جي" في هيوستن، تكساس، 4 يوليو 2024.
مشجع للأرجنتين يرتدي مجسم رأس ماعز ويهتف خلال مباراة ربع نهائي بطولة "كوبا أمريكا 2024"، بين الأرجنتين والإكوادور، في ملعب "إن آر جي" في هيوستن، تكساس، 4 يوليو 2024.
تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها، في 12 يوليو 2024، غوريلا الغابة، التي تم إنقاذها وهي معلقة في أغصان الأشجار.
تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها، في 12 يوليو 2024، غوريلا الغابة، التي تم إنقاذها وهي معلقة في أغصان الأشجار.
رايان رينولدز، وبيغي دوغبول، اللذان يعملان في فيلم "جميع الكلاب في المملكة المتحدة"، يستعرضان صورًا لفيلم "ديدبول" في لندن، المملكة المتحدة.
رايان رينولدز، وبيغي دوغبول، اللذان يعملان في فيلم "جميع الكلاب في المملكة المتحدة"، يستعرضان صورًا لفيلم "ديدبول" في لندن، المملكة المتحدة.
الاحتفال بيوم "العائلة والحب" في متحف "تساريتسينا" في موسكو.
الاحتفال بيوم "العائلة والحب" في متحف "تساريتسينا" في موسكو.