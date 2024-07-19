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https://sarabic.ae/20240719/البرهان-لمحمد-بن-زايد-الإمارات-متهمة-من-السودانيين-بدعم-المتمردين-1090942605.html
البرهان لمحمد بن زايد: الإمارات متهمة من السودانيين بدعم المتمردين
البرهان لمحمد بن زايد: الإمارات متهمة من السودانيين بدعم المتمردين
سبوتنيك عربي
واجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما وصفه بأنه اتهام السودانيين للإمارات... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T10:57+0000
2024-07-19T10:57+0000
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وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخلال المكالمة الهاتفية أوضح بن زائد رغبة بلاده في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان.من جانبه قال البرهان لابن زايد، إن "دولة الإمارات متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين، ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم، وعلى الإمارات التوقف عن ذلك".وفي وقت سابق، قدمت دولة الإمارات 28 مليون دولار للسودان من خلال اتفاقيتين أبرمتهما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وذلك بهدف دعم العمليات الإنسانية ومواجهة الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 14 شهرا.ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية أن الاتفاقيتين جاءتا لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة والمبادرات الصحية الهامة في السودان، والتي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية.وقّع الاتفاقية، من الجانب الإماراتي سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي، رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف. ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن "السودان يملك أدلة على استقبال مطارات تشاد، لأكثر من 400 رحلة طيران تحمل عتادا حربيا لقوات الدعم السريع من الإمارات".وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال وزير الخارجية حسين عوض علي، إن "تشاد خصصت مطاري أم جرس وأبشي لاستقبال الرحلات الجوية، التي تنقل الأسلحة والعتاد العسكري للميليشيا الإرهابية من دولة الإمارات".
https://sarabic.ae/20240501/السودان-يتهم-بريطانيا-بحماية-الإمارات-أكبر-ممولي-الحرب-مقابل-مصالح-تجارية-1088420868.html
https://sarabic.ae/20240716/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-السودان-بحاجة-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-وليس-لتشكيل-حكومات-1090862467.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

البرهان لمحمد بن زايد: الإمارات متهمة من السودانيين بدعم المتمردين

10:57 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
واجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما وصفه بأنه اتهام السودانيين للإمارات بمساعدة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخلال المكالمة الهاتفية أوضح بن زائد رغبة بلاده في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان.
من جانبه قال البرهان لابن زايد، إن "دولة الإمارات متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين، ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم، وعلى الإمارات التوقف عن ذلك".
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
السودان يتهم بريطانيا بحماية الإمارات في مجلس الأمن مقابل "مصالح تجارية"
1 مايو, 06:50 GMT
وفي وقت سابق، قدمت دولة الإمارات 28 مليون دولار للسودان من خلال اتفاقيتين أبرمتهما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وذلك بهدف دعم العمليات الإنسانية ومواجهة الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 14 شهرا.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية أن الاتفاقيتين جاءتا لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة والمبادرات الصحية الهامة في السودان، والتي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية.
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16 يوليو, 18:40 GMT
وقّع الاتفاقية، من الجانب الإماراتي سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي، رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف. ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن "السودان يملك أدلة على استقبال مطارات تشاد، لأكثر من 400 رحلة طيران تحمل عتادا حربيا لقوات الدعم السريع من الإمارات".
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال وزير الخارجية حسين عوض علي، إن "تشاد خصصت مطاري أم جرس وأبشي لاستقبال الرحلات الجوية، التي تنقل الأسلحة والعتاد العسكري للميليشيا الإرهابية من دولة الإمارات".
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