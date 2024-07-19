https://sarabic.ae/20240719/العلماء-ينذرون-بمخاطر-ذات-أبعاد-كوكبية-1090937863.html
العلماء يحذرون من خطر ذي أبعاد عالمية
العلماء يحذرون من خطر ذي أبعاد عالمية
سبوتنيك عربي
صرح فريق العلماء في مقالة نُشرت في مجلة "نايتور" حديثا أن انخفاض درجة الأوكسجين في المياه العالمية يشكل تهديدا للطبيعة والبشرية كلها. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T08:07+0000
2024-07-19T08:07+0000
2024-07-19T08:47+0000
مجتمع
علوم
المحيط
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ووفقا لبيان العلماء فإن درجة الأوكسيجين في المياه العالمية هي من الحدود الدنيا في الكوكب، وهي المعدلات التي تمكن من وجود الحياة في الكرة الأرضية.وأوضحوا أن "نقص الأوكسيجين في الأنهار والبحور، الذي نشهده، عبارة عن عملية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للطبيعة والمجتمع فيشير نقص الأكسيجين السريع والمستمر قد وصل إلى درجة خطيرة في المياه".وقالت جامعة "سانتا كروز" الأمريكية إن "خزانات المياه والبحيرات قد فقدت 5% و18% من الأكسيجين منذ عام 1980 على التوالي. وفقدت المياه البحرية 2% من الأوكسيجين منذ عام 1960"، بحسب مجلية "نايتور" العلمية.وبحسب الجامعة، فإنه على الرغم من أن هذا الانخفاض بسيط بالنسبة لكمية المياه في محيطات العالم إلّا أنه ذو تأثير كبير على الحياة في هذه المحيطات.
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علوم, المحيط
العلماء يحذرون من خطر ذي أبعاد عالمية
08:07 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 19.07.2024)
صرح فريق العلماء في مقالة نُشرت في مجلة "نايتور" حديثا أن انخفاض درجة الأوكسجين في المياه العالمية يشكل تهديدا للطبيعة والبشرية كلها.
ووفقا لبيان العلماء فإن درجة الأوكسيجين في المياه العالمية هي من الحدود الدنيا في الكوكب، وهي المعدلات التي تمكن من وجود الحياة في الكرة الأرضية.
وأوضحوا أن "نقص الأوكسيجين في الأنهار والبحور، الذي نشهده، عبارة عن عملية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للطبيعة والمجتمع فيشير نقص الأكسيجين السريع والمستمر قد وصل إلى درجة خطيرة في المياه".
وقالت جامعة "سانتا كروز" الأمريكية إن "خزانات المياه والبحيرات قد فقدت 5% و18% من الأكسيجين منذ عام 1980 على التوالي. وفقدت المياه البحرية 2% من الأوكسيجين منذ عام 1960"، بحسب مجلية "نايتور
" العلمية.
وبحسب الجامعة
، فإنه على الرغم من أن هذا الانخفاض بسيط بالنسبة لكمية المياه في محيطات العالم إلّا أنه ذو تأثير كبير على الحياة في هذه المحيطات.