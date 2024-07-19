العلماء يحذرون من خطر ذي أبعاد عالمية

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خلل تقني كبير يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في جميع أنحاء العالم... فيديو
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
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17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
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31 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
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https://sarabic.ae/20240719/العلماء-ينذرون-بمخاطر-ذات-أبعاد-كوكبية-1090937863.html
العلماء يحذرون من خطر ذي أبعاد عالمية
العلماء يحذرون من خطر ذي أبعاد عالمية
سبوتنيك عربي
صرح فريق العلماء في مقالة نُشرت في مجلة "نايتور" حديثا أن انخفاض درجة الأوكسجين في المياه العالمية يشكل تهديدا للطبيعة والبشرية كلها. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T08:07+0000
2024-07-19T08:47+0000
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ووفقا لبيان العلماء فإن درجة الأوكسيجين في المياه العالمية هي من الحدود الدنيا في الكوكب، وهي المعدلات التي تمكن من وجود الحياة في الكرة الأرضية.وأوضحوا أن "نقص الأوكسيجين في الأنهار والبحور، الذي نشهده، عبارة عن عملية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للطبيعة والمجتمع فيشير نقص الأكسيجين السريع والمستمر قد وصل إلى درجة خطيرة في المياه".وقالت جامعة "سانتا كروز" الأمريكية إن "خزانات المياه والبحيرات قد فقدت 5% و18% من الأكسيجين منذ عام 1980 على التوالي. وفقدت المياه البحرية 2% من الأوكسيجين منذ عام 1960"، بحسب مجلية "نايتور" العلمية.وبحسب الجامعة، فإنه على الرغم من أن هذا الانخفاض بسيط بالنسبة لكمية المياه في محيطات العالم إلّا أنه ذو تأثير كبير على الحياة في هذه المحيطات.
https://sarabic.ae/20240718/علماء-روس-يكشفون-عن-سر-بلورات-اليورامفيت-المكتشف-قبل-74-عاما-1090912749.html
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علوم, المحيط
علوم, المحيط

العلماء يحذرون من خطر ذي أبعاد عالمية

08:07 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 19.07.2024)
© Photo / unsplash/Johnny Brown (johnnyb803)قطرة ماء
قطرة ماء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Photo / unsplash/Johnny Brown (johnnyb803)
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صرح فريق العلماء في مقالة نُشرت في مجلة "نايتور" حديثا أن انخفاض درجة الأوكسجين في المياه العالمية يشكل تهديدا للطبيعة والبشرية كلها.
ووفقا لبيان العلماء فإن درجة الأوكسيجين في المياه العالمية هي من الحدود الدنيا في الكوكب، وهي المعدلات التي تمكن من وجود الحياة في الكرة الأرضية.
وأوضحوا أن "نقص الأوكسيجين في الأنهار والبحور، الذي نشهده، عبارة عن عملية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للطبيعة والمجتمع فيشير نقص الأكسيجين السريع والمستمر قد وصل إلى درجة خطيرة في المياه".
كرستال معدن الأورامفيت النادر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
مجتمع
"بقي سريا لعقود"... علماء روس يفكون لغز كريستال "اليورامفيت" المكتشف قبل 74 عاما
أمس, 12:10 GMT
وقالت جامعة "سانتا كروز" الأمريكية إن "خزانات المياه والبحيرات قد فقدت 5% و18% من الأكسيجين منذ عام 1980 على التوالي. وفقدت المياه البحرية 2% من الأوكسيجين منذ عام 1960"، بحسب مجلية "نايتور" العلمية.
وبحسب الجامعة، فإنه على الرغم من أن هذا الانخفاض بسيط بالنسبة لكمية المياه في محيطات العالم إلّا أنه ذو تأثير كبير على الحياة في هذه المحيطات.
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