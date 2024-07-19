https://sarabic.ae/20240719/المطارات-والمنشآت-الحيوية-في-روسيا-تعمل-بشكل-طبيعي-وسط-أزمة-تقنية-عالمية-1090940095.html

المطارات والمنشآت الحيوية في روسيا تعمل بشكل طبيعي وسط أزمة تقنية عالمية

المطارات والمنشآت الحيوية في روسيا تعمل بشكل طبيعي وسط أزمة تقنية عالمية

سبوتنيك عربي

أعلنت مطارات العاصمة الروسية موسكو ( شيريميتيفو ودوماديدوفو وفنوكوفو)، اليوم الجمعة، أن الخلل التقني الذي أصاب معظم مطارات العالم، لم يؤثر على عمل المطارات... 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T09:48+0000

2024-07-19T09:48+0000

2024-07-19T09:48+0000

روسيا

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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم مطار "دوماديدوفو" الدولي: "لم يؤثر الخلل على مطار دوموديدوفو، وفي حال تأثيره على شركاء المطار، فإن مطار دوموديدوفو على استعداد لتقديم نظام تسجيل احتياطي "أسترا"، وهو نظام روسي بالكامل".ومن جهته، أفاد المتحدث باسم مطار شيريميتيفو الدولي بأن المطار يعمل بشكل طبيعي وسط عطل في تكنولوجيا المعلومات في العالم، وأن رحلات الخطوط الجوية الروسية والأجنبية تعمل بشكل عادي، مضيفا بالقول إن أحد عوامل الاستقرار لتلافي تداعيات خلل مايكروسوفت كان تطوير حلول واستبدال الواردات وتم تسيير الرحلات من خلال نظام روسي مستقل.وفي السياق نفسه، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس آفياتسيا " أن شركات الطيران والمطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي والرحلات الجوية تسيّر كما هو مجدول.كما أصدرت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم الجمعة، بيانا جاء فيه أن خلل مايكروسوفت التقني يؤكد أهمية إحلال البرامج الأجنبية المستورة خاصة في مرافق البنية التحتية الحيوية للمعلومات، مضيفًا أن الوضع المتعلق بفشل مايكروسوفت يظهر مرة أخرى أهمية إحلال البرامج الأجنبية المستوردة، خاصة في مرافق البنية التحتية الحيوية للمعلومات"، لافتًا إلى أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن فشل الأنظمة في المطارات الروسية.كما أصدر أكبر المصارف الروسية "سبيربنك" بيانا أكد فيه أن جميع أنظمة المصرف تعمل بشكل طبيعي على خلفية الخلل العالمي لشركة مايكروسوفت، ولم يتم ملاحظة أي أعطال.وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، اليوم الجمعة، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة مطارات عدة في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.وأثّر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.وأعلن مطار برلين في ألمانيا أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.تصويت..هل المشكلة العالمية في الحواسيب مرتبطة بعمل مدبر أو استهداف "أنصار الله" لتل أبيب أم خلل؟وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".

https://sarabic.ae/20240719/خلل-تقني-كبير-يتسبب-بتعكل-مطارات-ومنشآت-حيوية-في-جميع-أنحاء-العالم-1090937643.html

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