https://sarabic.ae/20240719/ترامب-عن-زعيم-كوريا-الشمالية-أعتقد-أنه-يفتقدني-1090935097.html
ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "أعتقد أنه يفتقدني"
ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "أعتقد أنه يفتقدني"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "يشتاق" إليه، وذلك خلال انتقاده لسياسة البيت الأبيض الخارجية الحالية في... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T04:33+0000
2024-07-19T04:33+0000
2024-07-19T04:33+0000
ترامب
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
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وعد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، بتحسين العلاقات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر، مشيراً إلى أن كيم يفتقده.وقال ترامب في خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري ليلة الخميس: "كنت على علاقة جيدة جداً مع كوريا الشمالية وكيم جونغ أون، وأتعامل معه بشكل جيد... تعرفون، من الجيد أن تكون لديك علاقة جيدة مع شخص يمتلك الكثير من الأسلحة النووية أو غيرها".وأضاف: "توقفنا عن إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية عندما كنت في المنصب. الآن، عادت كوريا الشمالية إلى تصرفاتها السابقة، ولكن عندما نعود، سأتعامل معه بشكل جيد. هو أيضاً يرغب في رؤيتي مرة أخرى. أعتقد أنه يفتقدني. إذا كنتم تريدون معرفة الحقيقة".في عام 2018، وقع ترامب والزعيم الكوري الشمالي اتفاقاً مشتركاً لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. والتقى الزعيمان في العام التالي في هانوي، فيتنام، لمواصلة المفاوضات، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن قضية العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية.
https://sarabic.ae/20200911/يقولون-هذا-فظيع-ترامب-يعلق-على-علاقته-ببوتين-وكيم-جونغ-أون-1046509585.html
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ترامب, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
ترامب, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "أعتقد أنه يفتقدني"
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "يشتاق" إليه، وذلك خلال انتقاده لسياسة البيت الأبيض الخارجية الحالية في خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم الخميس.
وعد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، بتحسين العلاقات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر، مشيراً إلى أن كيم يفتقده.
11 سبتمبر 2020, 06:42 GMT
وقال ترامب في خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري ليلة الخميس: "كنت على علاقة جيدة جداً مع كوريا الشمالية وكيم جونغ أون، وأتعامل معه بشكل جيد... تعرفون، من الجيد أن تكون لديك علاقة جيدة مع شخص يمتلك الكثير من الأسلحة النووية أو غيرها".
وأضاف: "توقفنا عن إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية عندما كنت في المنصب. الآن، عادت كوريا الشمالية إلى تصرفاتها السابقة، ولكن عندما نعود، سأتعامل معه بشكل جيد. هو أيضاً يرغب في رؤيتي مرة أخرى. أعتقد أنه يفتقدني. إذا كنتم تريدون معرفة الحقيقة".
في عام 2018، وقع ترامب والزعيم الكوري الشمالي اتفاقاً مشتركاً لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. والتقى الزعيمان في العام التالي في هانوي، فيتنام، لمواصلة المفاوضات، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن قضية العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية.