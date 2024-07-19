https://sarabic.ae/20240719/ترامب-يقول-إنه-أجرى-اتصالا-جيدا-جدا-مع-زيلينسكي-1090957080.html

ترامب يقول إنه أجرى اتصالا "جيدا جدا" مع زيلينسكي

ترامب يقول إنه أجرى اتصالا "جيدا جدا" مع زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، ليل الجمعة/ السبت، أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T23:16+0000

2024-07-19T23:16+0000

2024-07-19T23:16+0000

ترامب

العالم

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. قال ترامب في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "لقد أجريت أنا وزيلينسكي مكالمة هاتفية جيدة للغاية في وقت سابق اليوم".يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق ترامب، صرح مرارا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.جدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ومعها الدول الغربية، تمر حاليا بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية، قبل أكثر من ربع قرن.وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة؛ على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش قوات كييف.ويأتي ذلك أيضا، بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي يستخدمها لعرقلة العملية الروسية في أوكرانيا.كما تستخدم قوات كييف الأسلحة الغربية لاستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه؛ وهي كيانات تابعة لروسيا الاتحادية.

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ترامب, العالم, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا