https://sarabic.ae/20240719/سماع-دوي-انفجار-ضخم-في-شارع-بن-يهودا-في-تل-أبيب-وسط-إسرائيل-1090934140.html
سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
سبوتنيك عربي
هز انفجار ضخم، صباح اليوم الجمعة، مبنى بشارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T01:27+0000
2024-07-19T01:27+0000
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إسرائيل
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وقالت الشرطة في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية. وأفات التقارير بأن الانفجار نجم عن سقوط طائرة مسيرة في المنطقة، لم يتم تلقي أي إنذار قبل وقوع الانفجار، وقد أسفر الحادث عن إصابتين طفيفتين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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تل أبيب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تل أبيب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
01:27 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 01:35 GMT 19.07.2024)
هز انفجار ضخم، صباح اليوم الجمعة، مبنى بشارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
وأفات التقارير بأن الانفجار نجم عن سقوط طائرة مسيرة في المنطقة، لم يتم تلقي أي إنذار قبل وقوع الانفجار، وقد أسفر الحادث عن إصابتين طفيفتين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.