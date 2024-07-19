https://sarabic.ae/20240719/قنابل-جوية-روسية-عالية-الدقة-عيار-250-3000-كلغ-مزودة-بوحدة-تخطيط-وتصحيح-موحدة-1090946318.html
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
سبوتنيك عربي
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
2024-07-19T13:58+0000
2024-07-19T13:58+0000
2024-07-19T13:58+0000
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"فاب-3000" - هي قنبلة جوية تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين، وتم تصميمها لمهاجمة المنشآت الصناعية المحصنة والهياكل تحت الأرض والسدود. تزن القنبلة أكثر من 3 أطنان وتحتوي على 1400 كلغ من المتفجرات، وهي مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة، والتي تسمح لها بضرب الأهداف بدقة من مسافة بعيدة.يعرض الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" خصائص القنابل التي يتراوح وزنها بين 250 إلى 3000 كيلوغرام والمزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
تعمل شركة "روستيخ"، وهي مجموعة الدفاع الرائدة المملوكة للدولة في روسيا الاتحادية، حاليًا على توسيع نطاق قنبلتها الجوية فاب-3000، والتي أصبحت كابوسًا حقيقيًا للجيش الأوكراني في الأشهر الأخيرة.
"فاب-3000" - هي قنبلة جوية تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين، وتم تصميمها لمهاجمة المنشآت الصناعية المحصنة والهياكل تحت الأرض والسدود. تزن القنبلة أكثر من 3 أطنان وتحتوي على 1400 كلغ من المتفجرات، وهي مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة، والتي تسمح لها بضرب الأهداف بدقة من مسافة بعيدة.
يعرض الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" خصائص القنابل التي يتراوح وزنها بين 250 إلى 3000 كيلوغرام والمزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة.