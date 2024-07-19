قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة

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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
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حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
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عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
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هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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https://sarabic.ae/20240719/قنابل-جوية-روسية-عالية-الدقة-عيار-250-3000-كلغ-مزودة-بوحدة-تخطيط-وتصحيح-موحدة-1090946318.html
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
سبوتنيك عربي
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
2024-07-19T13:58+0000
2024-07-19T13:58+0000
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"فاب-3000" - هي قنبلة جوية تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين، وتم تصميمها لمهاجمة المنشآت الصناعية المحصنة والهياكل تحت الأرض والسدود. تزن القنبلة أكثر من 3 أطنان وتحتوي على 1400 كلغ من المتفجرات، وهي مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة، والتي تسمح لها بضرب الأهداف بدقة من مسافة بعيدة.يعرض الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" خصائص القنابل التي يتراوح وزنها بين 250 إلى 3000 كيلوغرام والمزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة.
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قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة

قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة

13:58 GMT 19.07.2024
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تعمل شركة "روستيخ"، وهي مجموعة الدفاع الرائدة المملوكة للدولة في روسيا الاتحادية، حاليًا على توسيع نطاق قنبلتها الجوية فاب-3000، والتي أصبحت كابوسًا حقيقيًا للجيش الأوكراني في الأشهر الأخيرة.
"فاب-3000" - هي قنبلة جوية تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين، وتم تصميمها لمهاجمة المنشآت الصناعية المحصنة والهياكل تحت الأرض والسدود. تزن القنبلة أكثر من 3 أطنان وتحتوي على 1400 كلغ من المتفجرات، وهي مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة، والتي تسمح لها بضرب الأهداف بدقة من مسافة بعيدة.
يعرض الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" خصائص القنابل التي يتراوح وزنها بين 250 إلى 3000 كيلوغرام والمزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة.
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة - سبوتنيك عربي
قنابل جوية روسية عالية الدقة عيار 250-3000 كلغ مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح موحدة - سبوتنيك عربي
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