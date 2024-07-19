https://sarabic.ae/20240719/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-البرهان-العلاقات-الثنائية-وسبل-دعم-السودان-للخروج-من-أزمته-1090936231.html
محمد بن زايد يبحث مع البرهان العلاقات الثنائية وسبل دعم السودان للخروج من أزمته
محمد بن زايد يبحث مع البرهان العلاقات الثنائية وسبل دعم السودان للخروج من أزمته
سبوتنيك عربي
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T06:20+0000
2024-07-19T06:20+0000
2024-07-19T06:21+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مساء أمس الخميس.وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.كما أعرب بن زايد عن التزام بلاده بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240716/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-السودان-بحاجة-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-وليس-لتشكيل-حكومات-1090862467.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
محمد بن زايد يبحث مع البرهان العلاقات الثنائية وسبل دعم السودان للخروج من أزمته
06:20 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 06:21 GMT 19.07.2024)
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.
وحسب وكالة
الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مساء أمس الخميس.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وشعبيهما، وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية، وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها.
وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان
العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.
كما أعرب بن زايد عن التزام بلاده بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.