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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
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السينما والحكاية الفلسطينية
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27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
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خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240719/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-البرهان-العلاقات-الثنائية-وسبل-دعم-السودان-للخروج-من-أزمته-1090936231.html
محمد بن زايد يبحث مع البرهان العلاقات الثنائية وسبل دعم السودان للخروج من أزمته
محمد بن زايد يبحث مع البرهان العلاقات الثنائية وسبل دعم السودان للخروج من أزمته
سبوتنيك عربي
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T06:20+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السودان اليوم
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مساء أمس الخميس.وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.كما أعرب بن زايد عن التزام بلاده بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240716/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-السودان-بحاجة-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-وليس-لتشكيل-حكومات-1090862467.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

محمد بن زايد يبحث مع البرهان العلاقات الثنائية وسبل دعم السودان للخروج من أزمته

06:20 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 06:21 GMT 19.07.2024)
© AP Photo / Mohamed Al Hammadiالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي للسودان في المطار الرئاسي في أبو ظبي في الإمارات
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي للسودان في المطار الرئاسي في أبو ظبي في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Mohamed Al Hammadi
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مساء أمس الخميس.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وشعبيهما، وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية، وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها.
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
"الحركة الشعبية" لـ"سبوتنيك": السودان بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار وليس لتشكيل حكومات
16 يوليو, 18:40 GMT
وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.
كما أعرب بن زايد عن التزام بلاده بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
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علم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قرار الكنيست حول رفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي05:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينيةأمس, 13:11 GMT
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