مراسل "سبوتنيك" يكشف تفاصيل زيارة موفد وزير الخارجية الروسي إلى بيروت

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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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30 د
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خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
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ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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30 د
مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
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إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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عرب بوينت بودكاست
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موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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https://sarabic.ae/20240719/مراسل-سبوتنيك-يكشف-تفاصيل-زيارة-موفد-وزير-الخارجية-الروسي-إلى-بيروت--1090953922.html
مراسل "سبوتنيك" يكشف تفاصيل زيارة موفد وزير الخارجية الروسي إلى بيروت
مراسل "سبوتنيك" يكشف تفاصيل زيارة موفد وزير الخارجية الروسي إلى بيروت
سبوتنيك عربي
أكد مراسل "سبوتنيك" في بيروت، اليوم الجمعة، أن "المراقبين في لبنان قرأوا في زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T17:46+0000
2024-07-19T17:46+0000
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وأضاف أن "هذه الزيارة جاءت عقب جلسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي منعت وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان من جهة، وبعد المسيّرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه تل أبيب من جهة ثانية".وأشار إلى أن "الموفد الروسي التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، كما أنه عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من سفراء دول "البركيس"، لافتا إلى أن "تكثيف الجهود الروسية للتوصل إلى سلام في المنطقة، على اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط يؤثر على العالم ككل".في سياق متصل، ثمّن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله، "الجهود الروسية الساعية إلى تثبيت السلام في المنطقة"، معتبرا أن "زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق تأتي في سياق الدور التاريخي الإيجابي الذي تلعبه روسيا في لبنان على مدى المراحل السابقة".وأشار النائب اللبناني إلى أن "هذه الزيارة تأتي في سياق المحاولة الروسية لضبط الجنون الإسرائيلي، ومساعدة لبنان في مواجهة التعقيدات الخارجية، إضافة إلى ضرورة تثبيت العلاقات الروسية اللبنانية"، داعيا إلى "تثبيت العلاقات اللبنانية والروسية". وواصل بلال عبد الله لافتا إلى أن "لبنان الرسمي لم يقم بالجهود المطلوبة من أجل تطوير العلاقات مع روسيا، وهناك تقصير من لجنة الصداقة اللبنانية الروسية النيابية لجهة توسيع دائرة النشاطات بين البلدين في مجالات عدة، منها التعليمية والثقافية وغيرها".
https://sarabic.ae/20240414/مهرجان-التقاليد-الشعبية-الروسية-في-بيروت-تعزيز-الروابط-الثقافية-بين-روسيا-ولبنان-1087969076.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك" يكشف تفاصيل زيارة موفد وزير الخارجية الروسي إلى بيروت

17:46 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / Jewel Samadفلاديمير سافرونكوف
فلاديمير سافرونكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
فلاديمير سافرونكوف
© AFP 2023 / Jewel Samad
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حصري
أكد مراسل "سبوتنيك" في بيروت، اليوم الجمعة، أن "المراقبين في لبنان قرأوا في زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق، تطورا مهما جدا".
وأضاف أن "هذه الزيارة جاءت عقب جلسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي منعت وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان من جهة، وبعد المسيّرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه تل أبيب من جهة ثانية".
وأشار إلى أن "الموفد الروسي التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، كما أنه عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من سفراء دول "البركيس"، لافتا إلى أن "تكثيف الجهود الروسية للتوصل إلى سلام في المنطقة، على اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط يؤثر على العالم ككل".

وذكّر مراسل "سبوتنيك" أن "هذا الدور الروسي يأتي بعد 80 عاما من العلاقات اللبنانية الروسية، إذ كانت موسكو لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، بل دائما ما تؤكد على ضرورة أن تبقى هذه العلاقات وطيدة، وعلى أهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات".

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مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت.. تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان... فيديو
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في سياق متصل، ثمّن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله، "الجهود الروسية الساعية إلى تثبيت السلام في المنطقة"، معتبرا أن "زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق تأتي في سياق الدور التاريخي الإيجابي الذي تلعبه روسيا في لبنان على مدى المراحل السابقة".

وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لبنان اليوم يعاني من أزمة وجودية كبيرة في ظل الفراغ الدستوري وفي ظل حرب مفتوحة مع إسرائيل، وبالتالي فإن البلاد بحاجة إلى الدور الروسي في هذا الإطار، على اعتبار أن موسكو دائما ما كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، إلا أن موقفها كان يواجه بمعارضة كبيرة من أمريكا".

وأشار النائب اللبناني إلى أن "هذه الزيارة تأتي في سياق المحاولة الروسية لضبط الجنون الإسرائيلي، ومساعدة لبنان في مواجهة التعقيدات الخارجية، إضافة إلى ضرورة تثبيت العلاقات الروسية اللبنانية"، داعيا إلى "تثبيت العلاقات اللبنانية والروسية".
وواصل بلال عبد الله لافتا إلى أن "لبنان الرسمي لم يقم بالجهود المطلوبة من أجل تطوير العلاقات مع روسيا، وهناك تقصير من لجنة الصداقة اللبنانية الروسية النيابية لجهة توسيع دائرة النشاطات بين البلدين في مجالات عدة، منها التعليمية والثقافية وغيرها".
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