https://sarabic.ae/20240719/مراسل-سبوتنيك-يكشف-تفاصيل-زيارة-موفد-وزير-الخارجية-الروسي-إلى-بيروت--1090953922.html

مراسل "سبوتنيك" يكشف تفاصيل زيارة موفد وزير الخارجية الروسي إلى بيروت

مراسل "سبوتنيك" يكشف تفاصيل زيارة موفد وزير الخارجية الروسي إلى بيروت

سبوتنيك عربي

أكد مراسل "سبوتنيك" في بيروت، اليوم الجمعة، أن "المراقبين في لبنان قرأوا في زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد... 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T17:46+0000

2024-07-19T17:46+0000

2024-07-19T17:46+0000

حصري

لبنان

أخبار لبنان

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102343/73/1023437378_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ac0451d8ffc42ad5a5ebaf9098296bf.jpg

وأضاف أن "هذه الزيارة جاءت عقب جلسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي منعت وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان من جهة، وبعد المسيّرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه تل أبيب من جهة ثانية".وأشار إلى أن "الموفد الروسي التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، كما أنه عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من سفراء دول "البركيس"، لافتا إلى أن "تكثيف الجهود الروسية للتوصل إلى سلام في المنطقة، على اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط يؤثر على العالم ككل".في سياق متصل، ثمّن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله، "الجهود الروسية الساعية إلى تثبيت السلام في المنطقة"، معتبرا أن "زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق تأتي في سياق الدور التاريخي الإيجابي الذي تلعبه روسيا في لبنان على مدى المراحل السابقة".وأشار النائب اللبناني إلى أن "هذه الزيارة تأتي في سياق المحاولة الروسية لضبط الجنون الإسرائيلي، ومساعدة لبنان في مواجهة التعقيدات الخارجية، إضافة إلى ضرورة تثبيت العلاقات الروسية اللبنانية"، داعيا إلى "تثبيت العلاقات اللبنانية والروسية". وواصل بلال عبد الله لافتا إلى أن "لبنان الرسمي لم يقم بالجهود المطلوبة من أجل تطوير العلاقات مع روسيا، وهناك تقصير من لجنة الصداقة اللبنانية الروسية النيابية لجهة توسيع دائرة النشاطات بين البلدين في مجالات عدة، منها التعليمية والثقافية وغيرها".

https://sarabic.ae/20240414/مهرجان-التقاليد-الشعبية-الروسية-في-بيروت-تعزيز-الروابط-الثقافية-بين-روسيا-ولبنان-1087969076.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, العالم العربي