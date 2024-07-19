https://sarabic.ae/20240719/مصر-تؤكد-عدم-تأثر-مطاراتها-وانتظام-رحلات-المغادرة-حتى-الآن--1090940331.html
مصر تؤكد عدم تأثر مطاراتها وانتظام رحلات المغادرة حتى الآن
مصر تؤكد عدم تأثر مطاراتها وانتظام رحلات المغادرة حتى الآن
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الطيران المصرية أن جميع مطارات الدولة تعمل بشكل طبيعي حتى الأن، وعدم تأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T09:51+0000
2024-07-19T09:51+0000
2024-07-19T09:51+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه: "نظرا لتعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية، مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم، تعلن وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركه الطيران لمتابعة الموقف أولا بأول".وتابع البيان: "تؤكد الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الأن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقرره لها، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات للموقف بشكل دوري".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط
أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط
مصر تؤكد عدم تأثر مطاراتها وانتظام رحلات المغادرة حتى الآن
أكدت وزارة الطيران المصرية أن جميع مطارات الدولة تعمل بشكل طبيعي حتى الأن، وعدم تأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه: "نظرا لتعرض بعض المطارات العالمية
لأعطال تقنية، مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم، تعلن وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركه الطيران لمتابعة الموقف أولا بأول".
وتابع البيان: "تؤكد الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الأن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقرره لها، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات للموقف بشكل دوري".