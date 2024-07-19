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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240719/مصر-تؤكد-عدم-تأثر-مطاراتها-وانتظام-رحلات-المغادرة-حتى-الآن--1090940331.html
مصر تؤكد عدم تأثر مطاراتها وانتظام رحلات المغادرة حتى الآن
مصر تؤكد عدم تأثر مطاراتها وانتظام رحلات المغادرة حتى الآن
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الطيران المصرية أن جميع مطارات الدولة تعمل بشكل طبيعي حتى الأن، وعدم تأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T09:51+0000
2024-07-19T09:51+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه: "نظرا لتعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية، مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم، تعلن وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركه الطيران لمتابعة الموقف أولا بأول".وتابع البيان: "تؤكد الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الأن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقرره لها، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات للموقف بشكل دوري".
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أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط
أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط

مصر تؤكد عدم تأثر مطاراتها وانتظام رحلات المغادرة حتى الآن

09:51 GMT 19.07.2024
© AFP 2023مصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023
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أكدت وزارة الطيران المصرية أن جميع مطارات الدولة تعمل بشكل طبيعي حتى الأن، وعدم تأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه: "نظرا لتعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية، مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم، تعلن وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركه الطيران لمتابعة الموقف أولا بأول".
وتابع البيان: "تؤكد الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الأن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقرره لها، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات للموقف بشكل دوري".
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