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وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار محكمة العدل الدولية يتجاهل الماضي ومنفصل عن الحاضر وخطير على المستقبل
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار محكمة العدل الدولية يتجاهل الماضي ومنفصل عن الحاضر وخطير على المستقبل
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار محكمة العدل الدولية، الصادر اليوم الجمعة، بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T18:21+0000
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واعتبر كاتس عبر منصة "إكس" أن قرار المحكمة "مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ".وأكد أن "هذا رأي المحكمة يتجاهل الماضي، وهو الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وهو منفصل عن الحاضر، وعن الواقع على الأرض، وعن التهديدات الأمنية لإسرائيل، وعن أعظم مذبحة لليهود منذ المحرقة، وعن هجمات "حماس" وإيران وعناصر إرهابية أخرى على 7 جبهات، وعن حاجة إسرائيل للدفاع عن أراضيها ومواطنيها".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في بيانه أن "إسرائيل بسيادة القانون وبالقانون الدولي، ستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها، وفقا للقانون الدولي".وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".وأشار القاضي سلام، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمًا دائمًا لهما، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على تأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن "محكمة العدل الدولية" أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار وعلى كل الدول تحمُّل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.فيما دعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضيها غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير/ شباط الماضي، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدثت خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية - جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20240719/محكمة-العدل-الدولية-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-تشكل-وحدة-إقليمية-واحدة-يجب-الحفاظ-عليها-واحترامها-1090950218.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, محكمة العدل الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار محكمة العدل الدولية يتجاهل الماضي ومنفصل عن الحاضر وخطير على المستقبل

18:21 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار محكمة العدل الدولية، الصادر اليوم الجمعة، بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وأنه يتعين على الدولة اليهودية دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها أثناء الاحتلال.
واعتبر كاتس عبر منصة "إكس" أن قرار المحكمة "مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ".
وأكد أن "هذا رأي المحكمة يتجاهل الماضي، وهو الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وهو منفصل عن الحاضر، وعن الواقع على الأرض، وعن التهديدات الأمنية لإسرائيل، وعن أعظم مذبحة لليهود منذ المحرقة، وعن هجمات "حماس" وإيران وعناصر إرهابية أخرى على 7 جبهات، وعن حاجة إسرائيل للدفاع عن أراضيها ومواطنيها".

كذلك شدد كاتس على أن رأي محكمة العدل الدولية "خطير على المستقبل، فهو يصب في مصلحة المتطرفين ويشجع السلطة الفلسطينية على الاستمرار في طريق التشهير الذي لا أساس له".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في بيانه أن "إسرائيل بسيادة القانون وبالقانون الدولي، ستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها، وفقا للقانون الدولي".
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار القاضي سلام، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
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وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".
وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمًا دائمًا لهما، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على تأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
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وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن "محكمة العدل الدولية" أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار وعلى كل الدول تحمُّل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما دعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضيها غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير/ شباط الماضي، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدثت خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية - جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
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